Исследования мяса медведей на Сахалине не выявили трихинелл

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции агропромышленного комплекса» (подведомственное Россельхознадзору учреждение) исследовал пять проб мяса бурых медведей общим весом в 1 тонну. Специалисты испытательной лаборатории проверили каждый образец на наличие личинок трихинелл – результаты всех тестов оказались отрицательными. Мясо диких животных подлежит обязательной ветеринарной экспертизе на этот паразитоз, напомнили в учреждении.

Охотники из Анивского, Долинского, Томаринского и Корсаковского районов обратились в филиал для проведения анализов. Все животные добыты в весенний сезон охоты на бурого медведя, который на Сахалине длился с 20 апреля по 10 июня 2026 года. Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском филиале ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», каждая проба прошла полный цикл лабораторных исследований, и ни в одном случае специалисты не обнаружили возбудителя заболевания.

Трихинеллез относится к тяжелым паразитарным инфекциям – личинки трихинелл в мышечной ткани животных сохраняют устойчивость даже при высокой температуре, копчении и солении. Человек обладает высокой восприимчивостью к этому заболеванию: для развития тяжелой формы достаточно употребить в пищу всего 10–15 граммов зараженного мяса.

В случае положительного результата экспертизы туши медведей направляют на утилизацию, их категорически запрещено использовать для питания. Осенний сезон охоты на бурого медведя на Сахалине откроется 10 августа и продлится до 10 декабря 2026 года.