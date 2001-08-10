Тихоокеанское
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12:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске на площади Славы возложили цветы к Вечному огню

В Южно-Сахалинске на площади Славы возложили цветы к Вечному огню

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, губернатор области Валерий Лимаренко, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, представители региональных и федеральных ведомств, духовенства, военнослужащие, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, молодежных патриотических движений и общественных организаций, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Церемония началась с минуты молчания, затем был отслужен поминальный молебен, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Под звуки Государственного гимна Российской Федерации, исполненного военным духовым оркестром, участники мероприятия возложили цветы и гирлянды к Вечному огню.

22 июня 1941 года - день, навсегда вошедший в историю страны как трагическая и скорбная дата. 85 лет назад началась Великая Отечественная война, изменив судьбы миллионов людей.

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