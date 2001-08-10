Корсаков и Холмск поборются за финансирование набережных и бульваров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжают участвовать в федеральном грантовом конкурсе по преображению городов. В этом году регион направил две заявки на получение средств из федерального бюджета, чтобы продолжить благоустройство ключевых общественных зон в Корсаковском и Холмском районах. Отбор проектов проводится в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и ориентирован на малые города и исторические поселения Дальнего Востока.

Корсаков претендует на финансирование четвертого этапа работ вдоль реки Корсаковки. Местные власти планируют завершить формирование набережной и обустроить морской квартал, который свяжет существующее пространство с выходом к морю. Напомним, этот участок уже становился победителем конкурса в прошлые годы и превратился в точку притяжения для горожан. Изначально проект задумывали как мультикультурный кластер с зоной русских традиций, а в 2025 году в рамках третьего этапа здесь открыли Квартал знаний с семейными развлечениями: прокатом детских электромобилей и батутными площадками.

Холмский район выдвинул на конкурс проект обновления Приморского бульвара. Этот муниципалитет уже имеет успешный опыт участия в программе – ранее победы позволили создать экологический парк «Зеленая гавань» и преобразить прибрежную территорию по проекту «Морская симфония».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, подготовку заявок вели специалисты регионального центра компетенций совместно с местными администрациями. Министр Дмитрий Аристархов подчеркнул, что совместная работа властей, профильных экспертов и жителей напрямую влияет на успешную реновацию городской среды, а победа в конкурсе привлечет дополнительные федеральные деньги помимо тех средств, что регион получает по итогам рейтингового голосования.

Конкурс организован Минстроем России по инициативе главы государства. Для субъектов ДФО его проводят отдельно с 2023 года, а общий призовой фонд ежегодно составляет 5 миллиардов рублей. К участию допускаются города с населением до 300 тысяч человек и исторические поселения. Сахалинская область стабильно показывает высокие результаты: всего победителями от региона стали 19 проектов. В 2022 году одержал победу 1 проект, в 2023-м – 4, в 2024-м – сразу 12 из Долинска, Холмска, Корсакова, Анивы, Макарова, Южно-Сахалинска, Курильска, Южно- и Северо-Курильска. В 2025-м конкурсную комиссию покорили сквер имени Чехова «Сны о Сахалине» в Долинске и второй этап аллеи «Северный ветер» в Макарове – эти объекты начнут благоустраивать уже в текущем году.