Корсаков и Холмск поборются за финансирование набережных и бульваров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области продолжают участвовать в федеральном грантовом конкурсе по преображению городов. В этом году регион направил две заявки на получение средств из федерального бюджета, чтобы продолжить благоустройство ключевых общественных зон в Корсаковском и Холмском районах. Отбор проектов проводится в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и ориентирован на малые города и исторические поселения Дальнего Востока.
Корсаков претендует на финансирование четвертого этапа работ вдоль реки Корсаковки. Местные власти планируют завершить формирование набережной и обустроить морской квартал, который свяжет существующее пространство с выходом к морю. Напомним, этот участок уже становился победителем конкурса в прошлые годы и превратился в точку притяжения для горожан. Изначально проект задумывали как мультикультурный кластер с зоной русских традиций, а в 2025 году в рамках третьего этапа здесь открыли Квартал знаний с семейными развлечениями: прокатом детских электромобилей и батутными площадками.
Холмский район выдвинул на конкурс проект обновления Приморского бульвара. Этот муниципалитет уже имеет успешный опыт участия в программе – ранее победы позволили создать экологический парк «Зеленая гавань» и преобразить прибрежную территорию по проекту «Морская симфония».
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, подготовку заявок вели специалисты регионального центра компетенций совместно с местными администрациями. Министр Дмитрий Аристархов подчеркнул, что совместная работа властей, профильных экспертов и жителей напрямую влияет на успешную реновацию городской среды, а победа в конкурсе привлечет дополнительные федеральные деньги помимо тех средств, что регион получает по итогам рейтингового голосования.
Конкурс организован Минстроем России по инициативе главы государства. Для субъектов ДФО его проводят отдельно с 2023 года, а общий призовой фонд ежегодно составляет 5 миллиардов рублей. К участию допускаются города с населением до 300 тысяч человек и исторические поселения. Сахалинская область стабильно показывает высокие результаты: всего победителями от региона стали 19 проектов. В 2022 году одержал победу 1 проект, в 2023-м – 4, в 2024-м – сразу 12 из Долинска, Холмска, Корсакова, Анивы, Макарова, Южно-Сахалинска, Курильска, Южно- и Северо-Курильска. В 2025-м конкурсную комиссию покорили сквер имени Чехова «Сны о Сахалине» в Долинске и второй этап аллеи «Северный ветер» в Макарове – эти объекты начнут благоустраивать уже в текущем году.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:23 Сегодня Студента из Уфы задержали на Сахалине за кражу 6 млн рублей у пенсионеров
09:00 Сегодня Власти России могут ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям
09:32 Сегодня Заявки на участие в гастромарафоне "Дары морей" в Южно-Сахалинске принимают до 3 июля
10:49 Сегодня Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги
15:20 19 Июня Сахалинцам напомнили, куда вывозить строительный мусор
- 22:39 19 Июня «Роснефть» увеличила добычу на «Сахалине‑1» после ухода прежнего оператора
09:59 19 Июня Четыре немецкие овчарки приступят к работе в аэропорту Южно-Сахалинска с 1 июля
09:04 19 Июня На Сахалине полицейские за пять дней изъяли более 9 тысяч бутылок нелегального алкоголя
16:05 5 Июня Сахалинские волонтёры передали подарки детям из центра "Маячок"
14:52 29 Мая Сахалинские предприниматели приняли участие в фотопроекте "Бизнес в объективе. Креативные индустрии"
17:29 28 Мая На Сахалинскую область надвигается мощный циклон
16:14 11 Июня На Сахалине полицейские нашли водителя, лихачившего на дорогах
Выбор редакции
- 10:49 Сегодня Более 500 сахалинцев собрал островной фестиваль йоги
- 08:58 Вчера Сахалинские школьники искали скрытые смыслы в сказках
- 09:59 19 Июня Четыре немецкие овчарки приступят к работе в аэропорту Южно-Сахалинска с 1 июля
- 10:16 18 Июня Сахалинские спортсмены взяли бронзу командного зачета на фестивале ИнваАмур-2026
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?