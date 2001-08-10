XII фестиваль "Крылья Сахалина" пройдет на "Пушистом" 3 и 4 июля
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
XII фестиваль авиации, музыки и спорта «Крылья Сахалина-2026» примет гостей 3 и 4 июля на площадке дронопорта «Пушистый». Организаторы подготовили для посетителей три тематических направления – спорт, науку и искусство, каждая из которых предложит десятки активностей для участия. В первый день фестиваль откроется в 12:00, во второй – стартует в 10:00 утра.
На улице спорта островные спортивные федерации проведут презентации своей работы и дадут возможность каждому желающему попробовать себя в роли спортсмена. Улица науки объединит десятки мастер-классов, интеллектуальные квизы, лекции, а также площадки с мастерскими и робототехникой. Организаторы обещают максимально насыщенную программу по каждому из направлений, чтобы каждый гость нашел занятие по душе.
Музыкальную часть фестиваля и имена хедлайнеров организаторы объявят дополнительно. При этом островные музыканты еще могут подать заявку на выступление со сцены – прием заявок открыт до 24 июня включительно. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, детальная программа мероприятия и схема логистики появятся позже в отдельных публикациях.
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