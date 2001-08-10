19 марта выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина стало опасно
13:45, | Новости общества Сахалина и Курил

19 марта выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина стало опасно

19 марта выходить на лед у юго-восточного побережья Сахалина стало опасно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья наблюдается неустойчивый прибрежный лед. От 13-го километра до мыса Свободный есть участок устойчивого припая шириной до двух километров. Но в прикромочной области из-за отжимного ветра могут появиться трещины и разводья.

Находиться у кромки ледового поля небезопасно. Спасатели напоминают, что ответственность за свою жизнь каждый несет сам.

В случае чрезвычайной ситуации звоните по единому номеру вызова экстренных служб: 112.

