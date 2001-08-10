Сахалинские артиллеристы осваивают минометы

В гвардейском мотострелковом соединении Восточного военного округа на Сахалине проходят практические занятия. Военнослужащие, которые недавно заключили первые контракты с Минобороны, осваивают технику ведения огня из 120-миллиметрового миномета «Сани».

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, тренировки организовали на полигоне «Троицкий». Это место позволяет постепенно усложнять подготовку бойцов и отрабатывать различные элементы.

Занятия проходят под руководством опытных офицеров-артиллеристов, у которых за плечами реальные боевые действия. Военнослужащие учатся занимать огневые позиции, готовить миномет к стрельбе, корректировать огонь и быстро менять позицию. Также отрабатывают приведение орудия в боевое состояние.

Пока в ходе тренировок используют учебные снаряды. Но это только первый этап. Следующим шагом станут боевые стрельбы. Мишенями будут техника и опорные пункты условного противника.

За происходящим на полигоне следят не только глазами. Разведку местности, корректировку огня и видеоконтроль поражения целей ведет расчет беспилотной авиации минометной батареи. Беспилотники помогают артиллеристам видеть результаты стрельб и вносить поправки.