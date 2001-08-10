В амурском городе объявили "войну" американским кленам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С наступлением тепла в амурском городе Белогорск начнут борьбу с инвазивными растениями. Особое внимание уделят клену ясенелистному, который агрессивно разрастается и вытесняет местные виды, сообщает ИА "Порт Амур", ссылаясь на администрацию города.
Борьба с американским кленом начинается с объезда территорий, выявления очагов произрастания, ликвидации деревьев с корчевкой и последующей обработкой земли, чтобы не дать им распространиться вновь.
- Борьба с ним очень сложная. Это не просто дерево, которое можно взять и спилить как обычное. Его способность давать обильную поросль от пня делает борьбу с ним долгой и трудоемкой. Как и борщевик Сосновского, он внесен в «черный список», — подчеркнула начальник участка по озеленению Ульяна Шамшур.
Семена-крылатки клена разносятся ветром и водой на большие расстояния, а густая крона и мощная корневая система угнетают другие растения. К тому же дерево привлекает кленовых кружевниц или клопов-солдатиков.
- Борьба с американским кленом на территориях города будет постепенной. Будем выявлять и уничтожать, а также предпринимать меры, чтобы клен не распространялся. На замену для озеленения рассматриваются - клен приречный, остролистный, липа, рябина обыкновенная, декоративные яблони и другие, - добавила начальник участка по озеленению.
Ранее американский клен предложили признать опасным для амурских заказников. Деревья рекомендуют уничтожать.
