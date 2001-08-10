Почти 400 жителей Сахалина получили помощь в трудоустройстве с начала года

В Сахалинской области подвели первые итоги работы программ социальной адаптации для тех, кто ищет работу. За первые два месяца 2026 года такую поддержку получили почти 400 жителей региона.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Кадрового центра Сахалинской области, это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результатом работы стало трудоустройство более ста человек, обратившихся за помощью.

Специалисты предлагают соискателям несколько форматов поддержки. Среди них сервисы «Траектория адаптации на рынке труда», «Настрой на поиск работы», «Подготовка к собеседованию» и «Самопрезентация и адаптация в коллективе». Занятия проходят как индивидуально, так и в группах, чтобы каждый мог выбрать подходящий вариант.

Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева пояснила, что за два месяца жителям региона предоставили 2087 таких сервисов. Речь идёт о практической помощи людям, которые сталкиваются с трудностями при устройстве на работу. Карьерные консультанты помогают разобраться в причинах, мешающих трудоустройству, подобрать нужное сопровождение, подготовиться к встрече с работодателем и легче войти в новый коллектив.

Чаще всего за поддержкой обращаются женщины, люди предпенсионного возраста, граждане с инвалидностью, а также участники специальной военной операции и члены их семей. Право на социальную адаптацию есть у безработных и тех, кто только ищет место работы. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 1902 жителя области.

Узнать подробности и записаться на консультацию можно на портале «Работа России» или в любом офисе Кадрового центра региона.