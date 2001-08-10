Почти 400 жителей Сахалина получили помощь в трудоустройстве с начала года
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области подвели первые итоги работы программ социальной адаптации для тех, кто ищет работу. За первые два месяца 2026 года такую поддержку получили почти 400 жителей региона.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Кадрового центра Сахалинской области, это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Результатом работы стало трудоустройство более ста человек, обратившихся за помощью.
Специалисты предлагают соискателям несколько форматов поддержки. Среди них сервисы «Траектория адаптации на рынке труда», «Настрой на поиск работы», «Подготовка к собеседованию» и «Самопрезентация и адаптация в коллективе». Занятия проходят как индивидуально, так и в группах, чтобы каждый мог выбрать подходящий вариант.
Директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева пояснила, что за два месяца жителям региона предоставили 2087 таких сервисов. Речь идёт о практической помощи людям, которые сталкиваются с трудностями при устройстве на работу. Карьерные консультанты помогают разобраться в причинах, мешающих трудоустройству, подобрать нужное сопровождение, подготовиться к встрече с работодателем и легче войти в новый коллектив.
Чаще всего за поддержкой обращаются женщины, люди предпенсионного возраста, граждане с инвалидностью, а также участники специальной военной операции и члены их семей. Право на социальную адаптацию есть у безработных и тех, кто только ищет место работы. В прошлом году этой мерой поддержки воспользовались 1902 жителя области.
Узнать подробности и записаться на консультацию можно на портале «Работа России» или в любом офисе Кадрового центра региона.
Это читают
08:48 Сегодня Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
08:55 Сегодня В Ногликского района состоится приём бойцов СВО и их родственников
09:30 Сегодня Суд обязал коммунальщиков Южно-Сахалинска заплатить 9,3 миллиона за порчу земли
09:40 Сегодня Почти 400 жителей Сахалина получили помощь в трудоустройстве с начала года
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
10:26 10 Марта Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 08:48 Сегодня Сахалинцев приглашают на вечер к Международному дню театра
- 10:24 Вчера Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
