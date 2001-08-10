Суд обязал коммунальщиков Южно-Сахалинска заплатить 9,3 миллиона за порчу земли
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская межрайонная природоохранная прокуратура через суд взыскала с муниципального предприятия почти 9,3 миллиона рублей за урон окружающей среде. Поводом для разбирательства стало захламление земельного участка бытовыми отходами.
Сотрудники надзорного ведомства проверили, как соблюдается законодательство об охране природы. Выяснилось, что МУП «ЖЭУ № 10» занимается эксплуатацией полигона для твёрдых бытовых отходов в областном центре. Однако коммунальщики складировали мусор не только на самой свалке, но и за её официальными границами. В результате отходами оказался перекрыт соседний участок площадью 0,3 гектара.
Специалисты взяли пробы почвы и отправили их в лабораторию. Исследования показали, что содержание вредных веществ на этом куске земли значительно превышает допустимые нормы. В грунте нашли избыток хлоридов, нитратов и нефтепродуктов.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, ведомство обратилось в суд с иском о возмещении нанесённого природе вреда. Суд первой инстанции требования удовлетворил полностью и постановил взыскать с предприятия почти 9,3 миллиона рублей.
Ответчик с таким решением не согласился и подал апелляционную жалобу. В ней представители МУП настаивали, что предприятие не причастно к загрязнению земли. Однако вышестоящий суд эти доводы отклонил и оставил решение первой инстанции в силе.
Исполнение судебного акта природоохранная прокуратура держит на особом контроле.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?