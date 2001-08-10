Детский сад "Кораблик" в Южно-Сахалинске отметил полувековой юбилей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Детский сад №21 «Кораблик» принял поздравления с 50-летием со дня основания. Торжество собрало в зале представителей администрации, депутатов, родителей и ветеранов педагогического труда.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, вице-мэр Дмитрий Хайбриев обратился к собравшимся с поздравительной речью. Он отметил, что детский сад успешно сочетает многолетние традиции с современными образовательными подходами.
- Когда переступаешь порог детского сада, сразу ощущаешь яркие эмоции детства. Для любого образовательного учреждения 50 лет — это серьезная дата, которая напоминает о людях, стоявших у его истоков, и тех, кто сегодня трудится на благо детей. Коллектив «Кораблика» - это мощная сила, которая ведет его вперед. Здесь представлено и патриотическое воспитание, и казачество, и робототехника - все, что можно предложить современному ребенку. Спасибо вам, что детям в этом саду уютно и комфортно, - подчеркнул Дмитрий Хайбриев.
К поздравлениям присоединились директор департамента образования Светлана Мирова, депутат областной Думы Елена Савицкая и депутат Городской Думы Иван Кардаш. Они вручили сотрудникам учреждения почетные грамоты и благодарственные письма.
Почетными гостями праздника стали педагоги, посвятившие «Кораблику» долгие годы работы. Детский сад впервые открыл двери для юных южносахалинцев в 1976 году. Сегодня его посещают более 300 малышей. В учреждении реализуются образовательные проекты по патриотическому воспитанию и сохранению культурных традиций.
Более 30 лет в детском саду трудится педагог-психолог Лидия Богатова. В «Кораблик» она пришла в 1995 году. Свой выбор Лидия Константиновна объясняет просто: дети — это призвание.
- Теперь уже наши выпускники приводят к нам своих детей: за эти годы мы воспитали много ребят. Когда встречаем их в городе, они здороваются. Это приятно и греет душу, - рассказывает Лидия Богатова. - Наш сад замечательный, я его очень люблю и желаю ему всего самого хорошего: идти по курсу дальше, чтобы кораблик плыл, всегда был в парусах и ветер был только попутный.
Теплые слова в адрес коллектива прозвучали и от родителей. Многодетная мама Светлана Диринг поблагодарила педагогов за чуткое отношение к детям. Ее семья знакома с «Корабликом» с 2019 года.
- Моя дочь три года назад выпустилась из детского сада и очень по нему скучает. В этом году выпускается мой младший сын. Наши воспитатели стали детям практически вторыми родителями, - отметила Светлана Диринг. - За столько лет в садике произошли потрясающие изменения благодаря директору и педагогам. Желаю всем крепкого здоровья, всегда оставаться такими же жизнерадостными и влюбленными в свою профессию.
Особенным моментом праздника стало выступление воспитанников «Кораблика». Ребята подготовили для гостей творческий подарок, подарив зрителям искренние эмоции и хорошее настроение.
