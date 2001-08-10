Сахалинским студентам рассказали о правах потребителей

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошел правовой час «Потребитель и его права». Просветительское мероприятие состоялось 13 марта и собрало студентов колледжа, а также посетителей библиотеки, желающих повысить свою юридическую грамотность.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, перед собравшимися выступила специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Утешева. В интерактивном формате лектор осветила основные положения законодательства в сфере защиты прав потребителей.

В ходе встречи обсудили права граждан при покупке товаров и заказе услуг. Участникам разъяснили механизмы реализации этих прав и способы их защиты. Особое внимание уделили работе системы цифровой маркировки «Честный знак», с помощью которой можно проверить подлинность продукции и избежать приобретения контрафакта.

Специалист подробно остановилась на категориях товаров, подлежащих обмену и возврату, а также на тех, которые вернуть нельзя. Слушателям объяснили алгоритм действий в спорных ситуациях, позволяющий решить вопрос без конфликтов и лишних трат. Практические рекомендации касались правил покупки как в обычных магазинах, так и в интернете: на что обращать внимание, как фиксировать нарушения и куда обращаться за защитой.

Встреча прошла в формате живого диалога. Участники активно интересовались тонкостями законодательства, делились личными историями и получали квалифицированные ответы от эксперта. Наибольшую активность проявили студенты - категория граждан, которая часто совершает покупки онлайн и нуждается в актуальных знаниях о своих правах.

- Такие встречи помогают чувствовать себя увереннее в повседневных ситуациях и знать, что закон - на стороне потребителя, - отметили участники мероприятия.