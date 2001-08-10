Сахалинским студентам рассказали о правах потребителей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке прошел правовой час «Потребитель и его права». Просветительское мероприятие состоялось 13 марта и собрало студентов колледжа, а также посетителей библиотеки, желающих повысить свою юридическую грамотность.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, перед собравшимися выступила специалист-эксперт регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Утешева. В интерактивном формате лектор осветила основные положения законодательства в сфере защиты прав потребителей.
В ходе встречи обсудили права граждан при покупке товаров и заказе услуг. Участникам разъяснили механизмы реализации этих прав и способы их защиты. Особое внимание уделили работе системы цифровой маркировки «Честный знак», с помощью которой можно проверить подлинность продукции и избежать приобретения контрафакта.
Специалист подробно остановилась на категориях товаров, подлежащих обмену и возврату, а также на тех, которые вернуть нельзя. Слушателям объяснили алгоритм действий в спорных ситуациях, позволяющий решить вопрос без конфликтов и лишних трат. Практические рекомендации касались правил покупки как в обычных магазинах, так и в интернете: на что обращать внимание, как фиксировать нарушения и куда обращаться за защитой.
Встреча прошла в формате живого диалога. Участники активно интересовались тонкостями законодательства, делились личными историями и получали квалифицированные ответы от эксперта. Наибольшую активность проявили студенты - категория граждан, которая часто совершает покупки онлайн и нуждается в актуальных знаниях о своих правах.
- Такие встречи помогают чувствовать себя увереннее в повседневных ситуациях и знать, что закон - на стороне потребителя, - отметили участники мероприятия.
Это читают
09:48 Сегодня За выходные дни на Сахалине автоинспекторы задержали 25 нетрезвых водителя
10:24 Сегодня Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
13:39 Сегодня 17 марта выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина небезопасно
09:03 Сегодня На Камчатке водитель не пропустил скорую помощь, автомобиль перевернулся
13:09 12 Марта Южносахалинцев приглашают выбрать скверы для благоустройства
09:28 13 Марта В Южно-Сахалинске открылся новый офис ВТБ
15:02 10 Марта В школах Южно-Сахалинска создают среду для учебы и творчества
10:26 10 Марта Сахалинские многодетные семьи получат перерасчет пособий
08:52 5 Марта Аналитика ВТБ: на Дальнем Востоке активнее всего пользуются Пушкинской картой в ЕАО, Хабаровском крае и на Колыме
12:52 20 Февраля Количество ДТП на федеральных трассах Сахалинской области в 2025 году снизилось на 25,5 %
10:55 20 Февраля Сахалинцы совершили более 1700 операций по сдаче вторсырья с начала года
12:32 17 Февраля Сахалинец получил медаль Суворова за уничтожение западной гаубицы с расчётом
Выбор редакции
- 10:24 Сегодня Более 170 фигуристов вышли на лед в Южно-Сахалинске в рамках первенства "Весенняя капель"
- 09:02 13 Марта Мастер-класс по созданию весенних корзинок прошел для особенных детей в Южно-Сахалинске
- 12:12 12 Марта Новые тома альманаха "Победители" посвятят сахалинским участникам СВО
- 16:06 11 Марта Сахалинским детям помогут изучать буквы по "Казачьей азбуке"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
