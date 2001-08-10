На Сахалине военнослужащие осваивают пулемёт Калашникова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В гвардейском мотострелковом соединении на Сахалине продолжаются полевые занятия с военнослужащими, недавно поступившими на службу по контракту. Бойцы приступили к отработке упражнений по ведению огня из штатного вооружения.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, практические занятия проходят на полигоне «Троицкий». Личный состав мотострелковых подразделений выполняет боевые стрельбы из 7,62-мм пулемётов Калашникова. Руководство огневой подготовкой осуществляют опытные офицеры, имеющие боевой опыт в ходе специальной военной операции.

Во время занятий военнослужащие отрабатывают ведение огня в условиях, максимально приближенных к боевым. Стрельба ведется из различных положений - как с места, так и в движении. Особое внимание уделяется тактике перемещения: бойцы учатся использовать рельеф местности, фрагменты построек и другие естественные и искусственные укрытия для скрытного передвижения.

Огневые задачи выполняются по мишеням, которые имитируют живую силу и огневые точки условного противника. Поражение целей происходит на дистанции до 500 метров, что позволяет оттачивать навыки точной стрельбы как на ближних, так и на средних подступах.

