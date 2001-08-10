Сахалинский следователь принял участие во всероссийском Слёте поисковых отрядов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователь-криминалист из Сахалинской области Виталий Холодило принял участие в третьем всероссийском Слёте поисковых отрядов Следственного комитета РФ. Мероприятие, посвящённое 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошло в Краснодаре и объединило представителей региональных следственных управлений.

Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе регионального следкома, программа Слёта включала как теоретические лекции, так и практические занятия. Участники получили ценный опыт, который поможет им в организации поисковых экспедиций и работе с коллегами в регионах.

Виталий Холодило, представляющий отдел криминалистики регионального следственного управления, активно участвовал в мероприятиях Слёта. Полученные знания и навыки он планирует использовать для повышения эффективности работы сахалинских поисковых отрядов. Организаторы отметили, что такие встречи способствуют укреплению профессиональных связей и обмену опытом между регионами.