В южных районах Сахалина ожидаются сильные осадки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 13 и ночью 14 марта Макаровском, Томаринском, Долинском, Корсаковском, Анивском муниципальных округах и в городе Южно-Сахалинске ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега, местами очень сильные, гололёдные явления, лавинная опасность, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию.