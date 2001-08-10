Депозитный портфель сахалинцев превысил 214 млрд рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Объем средств жителей Сахалинской области на счетах в банках, без учета счетов эскроу, вырос за прошлый год на 17,9% и на 1 января 2025 года превысил 214 млрд рублей. Доля средств, которые сахалинцы и курильчане держат в иностранной валюте, продолжила снижаться, составив 3,3% после 4,4% годом ранее, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.

«Средства физических лиц, размещенные в банках, увеличивались в прошлом году благодаря росту доходов населения и привлекательным ставкам по вкладам. Так, в десяти крупнейших банках с наибольшим объемом привлеченных депозитов граждан максимальные процентные ставки по рублевым вкладам выросли в третьей декаде декабря 2024 года до 21,7% против 14,8% годом ранее», — отметил заместитель управляющего Отделением Банка России по Сахалинской области Иван Когут.

В Дальневосточном федеральном округе средние ставки по вкладам с размещением на срок до одного года в декабре 2024 года составили 21,0%, свыше года — 21,7%.