Сахалинцам расскажут о том, как не тревожиться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Практический семинар "Родительская тревога. Откуда она берется и как с ней справляться" в рамках "Школы семейного счастья" пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 15 марта. Начало в 13.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Ведущей встречи выступит практический психолог Центра социально-психологической помощи и развития личности "Ориентир" Елена Ким. Она расскажет о родительской тревоге, откуда она возникает и какие факторы могут способствовать ее развитию. Участники освоят техники управления тревогой и научатся справляться со стрессовыми состояниями с помощью практических упражнений.

Мероприятие пройдет в ДоброЦентре (третий этаж СахОУНБ). Вход свободный.

Справки по телефону +7 (4242) 45-25-26.