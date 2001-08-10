Бойцы из зоны СВО получили от сахалинских пожарных автомобиль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Пожарно-спасательная служба Сахалинской области продолжает оказывать помощь участникам СВО. В этот раз пожарные отправили на передовою автомобиль УАЗ, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам ГО, ЧС и ПБ.

За это ребята из 39-й отдельной гвардейской Краснознамённой мотострелковой бригады, где служат военнослужащие Сахалинской области, поблагодарили работников ПСС в видеообращении.

Кроме этого, бойцы выразили слова благодарности и другим участникам акции: специалистам из УФСИН по Сахалинской области – они довели машину до идеального состояния, а администрации г. Южно-Сахалинска и группе «Сады Сахалина» за помощь в поиске и приобретении автомобильных запчастей.

Подаренный УАЗ уже выполняет боевые задачи в зоне СВО.