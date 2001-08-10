Жителей Камчатки предупреждают о потенциально опасном медведе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В районе Дачных источников природного парка «Южно-Камчатский» инспекторы обнаружили взрослого медведя. Специалисты утверждают, что он может представлять потенциальную опасность для человека, сообщает ТК «41 Регион».
По словам специалистов, в это время года самцы часто задерживаются на нерестилищах, где активно добывают последнего кижуча. Однако в этом районе нерестилищ нет, и медведь может являться «шатуном».
Кроме того, следы косолапого были замечены вдоль линии газопровода, в зоне границы между Елизовским и Усть-Большерецким районами, поселком Сокоч.
«Предупреждаем посетителей ближайших охраняемых природных территорий: хищник может перемещаться на территории заказников "Озеро Начикинское" и "Олений Дол", а также памятников природы "Озеро Сокоч" и "Горный массив Вачкажец"», - сообщили представители сети парков «Вукланы Камчатки».
Жителей и гостей полуострова призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности, находясь на природе. В первую очередь не стоит подходить к медведям. Если заметите зверя, сохраняйте дистанцию, не пытайтесь заставить животное уйти. Не оставляйте пищу и мусор на открытом воздухе, двигайтесь в группе. Это значительно снижает риск столкновения с медведем.
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