Жителей Камчатки предупреждают о потенциально опасном медведе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В районе Дачных источников природного парка «Южно-Камчатский» инспекторы обнаружили взрослого медведя. Специалисты утверждают, что он может представлять потенциальную опасность для человека, сообщает ТК «41 Регион».

По словам специалистов, в это время года самцы часто задерживаются на нерестилищах, где активно добывают последнего кижуча. Однако в этом районе нерестилищ нет, и медведь может являться «шатуном».

Кроме того, следы косолапого были замечены вдоль линии газопровода, в зоне границы между Елизовским и Усть-Большерецким районами, поселком Сокоч.

«Предупреждаем посетителей ближайших охраняемых природных территорий: хищник может перемещаться на территории заказников "Озеро Начикинское" и "Олений Дол", а также памятников природы "Озеро Сокоч" и "Горный массив Вачкажец"», - сообщили представители сети парков «Вукланы Камчатки».

Жителей и гостей полуострова призывают быть внимательными и соблюдать правила безопасности, находясь на природе. В первую очередь не стоит подходить к медведям. Если заметите зверя, сохраняйте дистанцию, не пытайтесь заставить животное уйти. Не оставляйте пищу и мусор на открытом воздухе, двигайтесь в группе. Это значительно снижает риск столкновения с медведем.