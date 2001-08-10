Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Завершилось благоустройство нового сквера по улице Победы в Поронайске.Новое общественное пространство будет полностью готово к посещению.

Здесь обустроены пешеходные дорожки, установлены скамейки для отдыха, полигональные фигуры, полоса препятствий для детей. В сквере установили освещение и главную композицию – скульптуры тюленей. Обязательным условием при создании сквера было его озеленение. Подрядная организация высадила живую изгородь из кустарников, рябины и серебристые тополя.

Именно эту зону отдыха выбрали жители по итогам голосования в программе «Формирование комфортной городской среды» в 2023 году. Реализацию проектов на особом контроле держит глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.