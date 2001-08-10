Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают навыки армейской тактической стрельбы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты, осваивают навыки армейской тактической стрельбы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.
В ходе занятий на базе общевойскового полигона «Троицкий» военнослужащие выполняют как одиночные упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия, так и в составе групп. Стрельба ведётся из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях.
Особое внимание уделялось организации взаимодействия между военнослужащими в ходе выполнения специальных задач, а также слаженным действиям при подготовке схем путей отхода.
Занятия с военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
09:06 13 Декабря В Сахалинской области бюджетникам увеличат зарплату
15:33 12 Декабря На Сахалине прошли региональные Рождественские чтения
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
08:41 17 Декабря Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
Выбор редакции
- 12:15 17 Декабря Сахалинской библиотеке подарили двухтомник "Земля открытий"
- 11:23 16 Декабря На Сахалине наградили победителей конкурса "Искусство быть здоровым"
- 15:04 13 Декабря На Сахалине готовят лыжные трассы в преддверии Российско-Китайских игр
- 11:48 13 Декабря В Южно-Сахалинске состоялась творческая встреча, посвященная дню рождения Невельского
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?