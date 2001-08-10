Военнослужащие армейского корпуса ВВО на Сахалине осваивают навыки армейской тактической стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты, осваивают навыки армейской тактической стрельбы, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий на базе общевойскового полигона «Троицкий» военнослужащие выполняют как одиночные упражнения боевых стрельб из стрелкового оружия, так и в составе групп. Стрельба ведётся из положений «лёжа», «стоя» и «с колена» по мишеням на различных дальностях.

Особое внимание уделялось организации взаимодействия между военнослужащими в ходе выполнения специальных задач, а также слаженным действиям при подготовке схем путей отхода.

Занятия с военнослужащими армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).