На Сахалине судебные приставы совместно с сотрудниками налоговой инспекции провели рейд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Судебные приставы совместно с представителями налоговой службы провели рейд по взысканию задолженностей по уплате налогов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.

Указанные сотрудники выходили по местам жительства должников.

Всего за один день судебные приставы и налоговый инспектор обошли около 5-ти адресов. На этот раз были выбраны автовладельцы, которые на протяжении нескольких лет не оплачивали ежегодные налоги на свой автотранспорт, в результате чего у некоторых сахалинцев накопились миллионные долги перед налоговой.

Судебный пристав-исполнитель вручил всем злостным неплательщикам извещения о вызове в отделение судебных приставов по городу Южно-Сахалинску. А сотрудник налоговой инспекции разъяснила всем должникам нормы законодательства и ответственность за неуплату налоговых платежей, обратила внимание на добровольное погашение задолженности до принятия мер принудительного взыскания, рассказала о взаимодействии при помощи сайта Госуслуг и сервиса на сайте ФССП России «Банк данных исполнительных производств».

Надо отметить, что в отношении сахалинцев, которые проигнорируют требование о погашении задолженностей по налогам, будут применены меры принудительного характера в виде ареста автотранспорта.

Такие совместные рейды носят системный характер и будут проводится в дальнейшем.