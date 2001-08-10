На Сахалине судебные приставы совместно с сотрудниками налоговой инспекции провели рейд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Судебные приставы совместно с представителями налоговой службы провели рейд по взысканию задолженностей по уплате налогов, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УФССП РФ по Сахалинской области.
Указанные сотрудники выходили по местам жительства должников.
Всего за один день судебные приставы и налоговый инспектор обошли около 5-ти адресов. На этот раз были выбраны автовладельцы, которые на протяжении нескольких лет не оплачивали ежегодные налоги на свой автотранспорт, в результате чего у некоторых сахалинцев накопились миллионные долги перед налоговой.
Судебный пристав-исполнитель вручил всем злостным неплательщикам извещения о вызове в отделение судебных приставов по городу Южно-Сахалинску. А сотрудник налоговой инспекции разъяснила всем должникам нормы законодательства и ответственность за неуплату налоговых платежей, обратила внимание на добровольное погашение задолженности до принятия мер принудительного взыскания, рассказала о взаимодействии при помощи сайта Госуслуг и сервиса на сайте ФССП России «Банк данных исполнительных производств».
Надо отметить, что в отношении сахалинцев, которые проигнорируют требование о погашении задолженностей по налогам, будут применены меры принудительного характера в виде ареста автотранспорта.
Такие совместные рейды носят системный характер и будут проводится в дальнейшем.
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