Сахалинские школьники узнали об истории Дальнего Востока с помощью манги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС и творческое объединение «Hero4Hero» при поддержке Министерства образования Сахалинской области провели на платформе МТС Линк онлайн-урок по истории Дальнего Востока в стиле графического романа. К занятию присоединились ученики 6-11 классов из более чем 100 школ Сахалинской области, в том числе из отдаленных и малых населенных пунктов.

Онлайн-урок, организованный МТС, стал продолжением серии мероприятий по популяризации истории Дальнего Востока и воспитанию локального патриотизма среди подростков и молодёжи. Осенью 2024 года творческая группа «Hero4Hero» и МТС совместно издали и передали в сотни детских библиотек Дальнего Востока, а также в МГУ им.адмирала Г.И.Невельского, более 400 экземпляров романа в стиле манга «Невельской: плоды воображения». Книга рассказывает об истории освоения дальневосточного края современным языком. Также первая часть произведения эксклюзивно доступна в сервисе МТС «Строки» в электронном формате. Роман состоит из иллюстраций в виде комиксов в японском стиле и технологии дополненной реальности. Такой формат позволяет оживить историю и привлечь к ней внимание школьников.

Во время онлайн-урока интересными фактами об истории Дальнего Востока с ребятами поделился автор манги о Невельском Роман Иванищев, профессиональный учитель истории. Эксперт рассказал школьникам об амурской экспедиции Геннадия Ивановича Невельского на судне «Байкал» на Дальний Восток, его противостоянии с министром иностранных дел Карлом Нессельроде, об открытии судоходности Амура и островного положения Сахалина, а также об основании поселка Куегда (Николаевск-на-Амуре) и присоединении к России 36% ее современной территории.

«МТС с помощью сервисов экосистемы активно поддерживает в регионах социально значимые инициативы. Ранее мы помогли выпустить графический роман в жанре исторического фэнтези «Невельской: плоды воображения», который был передан в библиотеки региона. А теперь организовали онлайн-урок на цифровой платформе, чтобы присоединиться к нему смогли как можно больше школ Сахалина и Курил. Аналогичные уроки прошли в Приморье, Амурской области Хабаровском крае, а также на родине Невельского - в Костромской области. Таким образом, современные технологии помогают расширять географию проекта и вовлекают в них большее количество участников. Мы рады, что технологическое сотрудничество МТС Линк, Министерства образования и творческой группы «Hero4Hero» помогает школьникам региона погрузиться в историю родной земли», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

«Для Сахалина личность Геннадия Ивановича Невельского значит особенно много. Имя адмирала носит один из городов в Сахалинской области и морской вуз. Графический роман «Невельской: плоды воображения» - один из проектов, благодаря которому школьники могут узнать о свершениях исследователя Дальнего Востока и его роли, в том числе, для Сахалина. Это интересный образовательный проект, который сочетает в себе современные технологии и дает возможность узнать историю освоения Дальнего Востока. Спасибо организаторам, придумавшим этот проект. Мы с удовольствием будем поддерживать его, потому что знать историю своего региона - значит любить свою родину», - рассказала директор департамента реализации государственной политики в сфере образования Министерства образования Сахалинской области Елена Шишова.

«В начале декабря исполнилось 211 лет со дня рождения Геннадия Ивановича Невельского — русского адмирала, выдающегося мореплавателя, исследователя Дальнего Востока. Своими энергичными действиями Невельской отстоял Приморье и Сахалин, что в дальнейшем позволило юридически закрепить за Россией огромные пространства Дальнего Востока. Имя Геннадия Ивановича занесено в летопись славных дел и свершений нашей страны. Наблюдая за живым интересом подростков к комиксам о супергероях, мы решили популяризировать личность Невельского, а для нас он супергерой, и в жанре исторического фэнтези рассказать о важном для России, особенно для Дальнего Востока, человеке. А благодаря современным технологиям, мы смогли рассказать ученикам школ Сахалинской области об открытиях легендарного адмирала», - прокомментировал один из авторов проекта Роман Иванищев.

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О проекте «Невельской: плоды воображения»

Графический роман в стиле манга «Невельской: плоды воображения» — это пересказ героических событий языком современного искусства для привлечения внимания к истории освоения Дальнего Востока России. Проект основан на реальном жизнеописании будущего российского адмирала, в сюжете манги использованы элементы локальной мифологии — шаманы и драконы. Во время работы авторы обращались к региональным архивам, консультировались с профессиональными историками и краеведами. Авторы проекта — Роман Иванищев и Ксения Фролова. В 2015 году для работы над проектом они создали творческую группу Hero4Hero.