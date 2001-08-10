Аэровокзал Южно-Сахалинск расширил пространство для отдыха бизнес-пассажиров
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Главная воздушная гавань региона открыла бизнес-зал «Анива» после реконструкции. Теперь к услугам авиапутешественников доступна дополнительная зона ожидания вылетов с видом на аванаперрон, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ажровокзала.
Там, где прежде была глухая стена, подрядчики оборудовали панорамные окна. У их основания смонтировали столешницу из искусственного камня. Благодаря этому в бизнес-зале появились сразу 20 дополнительных мест для отдыха, а также источник естественного освещения. На виду у пассажиров – места для стоянки воздушных судов, рулёжная дорожка и сама взлётная полоса.
Здесь можно перекусить, выпить чашку кофе и поработать перед рейсом. Для этого в стол вмонтировали беспроводные электрозарядки, а перегородки оснастили розетками. Комфортный температурный режим обеспечат напольные фанкойлы.
«Оборудовав новое пространство для отдыха в бизнес-зале, мы решили сразу несколько важных задач. Во-первых, мы увеличили число посадочных мест, не изменяя площадь пространства. Теперь здесь с комфортом могут разместиться не 60, а 80 человек. Это важно, так как посещаемость нашего бизнес-зала растёт. Во-вторых, мы улучшили освещение, а значит, сделали бизнес-зал ещё комфортнее», - подчеркнул генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.
Напомним, сегодня в воздушной гавани Южно-Сахалинска работают два бизнес-зала и одна зона повышенного комфорта. Воспользоваться их услугами могут как пассажиры бизнес-класса, так участники программ лояльности и те, кто готов ради комфорта воспользоваться сервисами платно. С начала года через залы прошли около 47 000 человек.
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