Тихоокеанское
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Еще одна авиакомпания открыла продажи субсидированных билетов на 2025 год

Еще одна авиакомпания открыла продажи субсидированных билетов на 2025 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

S7 Airlines открыла продажу билетов на 2025 год по субсидированным тарифам в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии № 22-68866-00363-Р от 26 ноября 2024 года. Льготные тарифы доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и многих других городов, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года. Специальные тарифы на данные рейсы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 23 лет включительно, для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) и многодетных семей. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы.

Специальные тарифы предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок рейсах S7 Airlines по следующим категориям и на следующие направления:

Из удалённых и труднодоступных населённых пунктов и в обратном направлении:

- из Благовещенска в Екатеринбург, Москву, Красноярск, Сочи и Санкт-Петербург;

- из Владивостока в Екатеринбург, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Сочи, Южно-Сахалинск, Якутск;

- из Горно-Алтайска в Москву;

- из Иркутска в Санкт-Петербург и Сочи;

- из Кызыла в Москву;

- из Магадана в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи;

- из Мирного в Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи;

- из Нерюнгри в Иркутск, Красноярск и Москву, Новосибирск;

- из Норильска в Москву и Новосибирск;

- из Петропавловска-Камчатского в Москву и Новосибирск;

- из Улан-Удэ в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи;

- из Хабаровска в Москву, Екатеринбург, Красноярск, Минеральные Воды, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи;

- из Читы в Екатеринбург, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи;

- из Южно-Сахалинска в Москву и Санкт-Петербург.

С Дальнего Востока и в обратном направлении – включая отправляющихся во Всероссийский детский центр «Океан»:

- из Иркутска, Новосибирска, Южно-Сахалинска и Якутска во Владивосток.

Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО):

- из Благовещенска в Москву и Санкт-Петербург;

- из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург;

- из Магадана в Москву;

- из Мирного в Санкт-Петербург;

- из Нерюнгри в Москву;

- из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург;

- из Улан-Удэ в Москву;

- из Хабаровска в Москву и Санкт-Петербург;

- из Читы в Москву и Санкт-Петербург;

- из Южно-Сахалинска в Москву;

- из Якутска в Москву и Санкт-Петербург.

Помимо билетов по доступным ценам на части маршрутов, субсидируемых государством, с июля 2022 года S7 Airlines предлагает авиабилеты по собственным льготным тарифам на всех маршрутах авиакомпании по России. Они доступны для молодежи, пожилых людей, пассажиров, путешествующих с детьми до 18 лет, многодетных семей, людей. с ограниченными возможностями. Для льготных категорий путешественников всегда доступны более дешевые билеты S7 Airlines - пока на рейсе есть свободные места, их можно приобрести по льготному тарифу авиакомпании.

Подробная информация о правилах приобретения билетов по субсидируемым и льготным тарифам доступна на сайте авиакомпании.

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