Еще одна авиакомпания открыла продажи субсидированных билетов на 2025 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

S7 Airlines открыла продажу билетов на 2025 год по субсидированным тарифам в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии № 22-68866-00363-Р от 26 ноября 2024 года. Льготные тарифы доступны на рейсах из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Якутска, Владивостока, Благовещенска, Магадана, Мирного, Улан-Удэ и многих других городов, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

Билеты по субсидированным тарифам возможно приобрести на собственные рейсы S7 Airlines, которые будут выполняться с 1 января по 31 декабря 2025 года. Специальные тарифы на данные рейсы доступны для граждан Российской Федерации в возрасте до 23 лет включительно, для граждан пенсионного возраста (женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет) и многодетных семей. Билеты по субсидированным тарифам также открыты для приобретения инвалидам первой группы без ограничения по возрасту и сопровождающим их лицам, сопровождающим детей-инвалидов, а также инвалидам с детства второй или третьей группы.

Специальные тарифы предлагаются в рамках государственных программ обеспечения доступности авиаперевозок рейсах S7 Airlines по следующим категориям и на следующие направления:

Из удалённых и труднодоступных населённых пунктов и в обратном направлении:

- из Благовещенска в Екатеринбург, Москву, Красноярск, Сочи и Санкт-Петербург;

- из Владивостока в Екатеринбург, Минеральные Воды, Москву, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Санкт-Петербург, Сочи, Южно-Сахалинск, Якутск;

- из Горно-Алтайска в Москву;

- из Иркутска в Санкт-Петербург и Сочи;

- из Кызыла в Москву;

- из Магадана в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи;

- из Мирного в Екатеринбург, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи;

- из Нерюнгри в Иркутск, Красноярск и Москву, Новосибирск;

- из Норильска в Москву и Новосибирск;

- из Петропавловска-Камчатского в Москву и Новосибирск;

- из Улан-Удэ в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи;

- из Хабаровска в Москву, Екатеринбург, Красноярск, Минеральные Воды, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи;

- из Читы в Екатеринбург, Москву, Новосибирск, Санкт-Петербург и Сочи;

- из Южно-Сахалинска в Москву и Санкт-Петербург.

С Дальнего Востока и в обратном направлении – включая отправляющихся во Всероссийский детский центр «Океан»:

- из Иркутска, Новосибирска, Южно-Сахалинска и Якутска во Владивосток.

Для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО):

- из Благовещенска в Москву и Санкт-Петербург;

- из Владивостока в Москву и Санкт-Петербург;

- из Магадана в Москву;

- из Мирного в Санкт-Петербург;

- из Нерюнгри в Москву;

- из Петропавловска-Камчатского в Санкт-Петербург;

- из Улан-Удэ в Москву;

- из Хабаровска в Москву и Санкт-Петербург;

- из Читы в Москву и Санкт-Петербург;

- из Южно-Сахалинска в Москву;

- из Якутска в Москву и Санкт-Петербург.

Помимо билетов по доступным ценам на части маршрутов, субсидируемых государством, с июля 2022 года S7 Airlines предлагает авиабилеты по собственным льготным тарифам на всех маршрутах авиакомпании по России. Они доступны для молодежи, пожилых людей, пассажиров, путешествующих с детьми до 18 лет, многодетных семей, людей. с ограниченными возможностями. Для льготных категорий путешественников всегда доступны более дешевые билеты S7 Airlines - пока на рейсе есть свободные места, их можно приобрести по льготному тарифу авиакомпании.

Подробная информация о правилах приобретения билетов по субсидируемым и льготным тарифам доступна на сайте авиакомпании.