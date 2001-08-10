Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2024
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17:57, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

По просьбам жителей в Корсакове оборудуют видеокамерами городскую лестницу

По просьбам жителей в Корсакове оборудуют видеокамерами городскую лестницу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Корсакова попросили депутата местного собрания оборудовать видеокамерами городскую лестницу. Она является основным путём к частному сектору. Каждый день по ней люди идут на работу, в школу или в детский сад, сообщает astv.ru.

"На прошлой неделе я провёл рабочую встречу с руководителем управления по делам ГО и ЧС Павлом Зиганшиным, ознакомился с работой системы и обсудили техническую возможность установки данных камер. Возможность установки камер предусмотрят на следующий год", - рассказал депутат Илья Логачев.

Народный избранник поблагодарил администрацию Корсаковского района и управлению по делам ГО и ЧС за решение вопроса, который так волновал жителей.

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