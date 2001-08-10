Сахалинские партийцы прокомментировали итоги съезда партии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

«Одним из важнейших решений съезда стало объявления 2025 года годом муниципального депутата. Будет не просто пересмотрена работа всего депутатского корпуса, а запущен процесс еще более масштабного включения действительно идейных, активных партийцев в органы местного самоуправления. Мы рассчитываем увидеть в числе депутатов больше секретарей первичных отделений, а также ветеранов специальной военной операции. Будем помогать таким людям. Ключевые приоритеты в 2025-2026 годах это реализации обновленной Народной программой. Институт первичных отделений партии и работа муниципальных депутатов во многом пересекаются. Будем активнее включать эту категорию партийцев и сторонников в работу по основным направлениям партии, обозначенных президентом на съезде», - отметил Руководитель регионального исполнительного комитета Сахалинского регионального отделения Партии Михаил Шувалов.

«Для меня каждый съезд партии «Единая Россия», членом которой я являюсь больше 20 лет, - это не просто программное мероприятие. Это возможность увидеть моих товарищей и соратников со всех уголков нашей страны. Сегодня на площадке Национального центра «Россия» звучали важнейшие заявления наших лидеров. Я очень рад, что в наших рядах – члены СВО, настоящие герои, мужество и любовь к Родине которых являются основой государства. И конечно, их профессиональные и человеческие качества, очень востребованы сейчас в России. «Единая Россия» своим названием олицетворяет сущность нашего государства. И это единство спасает нашу страну и в эти непростые времена», - сказал сенатор от Сахалинской области Андрей Хапочкин.

«Отдельно хочу сказать о тех масштабных задачах, которые поставил на партийном съезде Владимир Владимирович Путин. «Повестка развития страны теперь обращена в будущее», - сказал президент, и именно партия должна стать главным локомотивом исполнения этой повестки. Это касается работы и по реализации новых нацпроектов, и по привлечению в партийную деятельность ветеранов боевых действий – людей, на деле доказавших свою верность стране. «Единая Россия» - была и остаётся Партией Президента, и у меня нет никаких сомнений, что мы сумеем выполнить всё намеченное», - отметил депутат государственной думы Георгий Карлов.

«На XXII ежегодном Съезде «Единая Россия» внесла ряд изменений в Народную программу. Стратегию работы партии скорректировали в соответствии с поручениями президента РФ и указами о национальных целях до 2030 и 2036 годов.

Из ключевых изменений отмечу новое направление работы: поддержку участников СВО и членов их семей. Наша партия с первых дней специальной военной операции всесторонне помогает как бойцам ВС РФ, так и их близким. Но теперь это официально утвержденный перечень задач и обязательств для «Единой России».

В программу поддержки вошли организация профессиональной переподготовки ветеранов СВО и членов их семей, создание условий для полноценной реабилитации и социальной реализации, сохранение трудовых прав, приоритетное зачисление детей в детские сады и школы с последующим льготным порядком поступления в вузы, предоставление кредитных каникул и еще ряд мер помощи.

Участники СВО, защитники Донбасса — это не просто герои Отечества. Это новая элита нашей страны, и именно этим людям будут открыты все дороги. По поручению главы государства ветераны боевых действий привлекаются к участию в политической жизни России, занимают важные посты в региональных администрациях. Более 300 участников СВО по итогам выборных кампаний 2024 года вошли в состав законодательных органов власти по всей России. Сегодня наши герои занимают и руководящие посты в партии «Единая Россия».

Наша общая задача — поддержать ветеранов СВО на пути к возвращению в мирную жизнь, обеспечить им все возможности для самореализации и защитить интересы их семей. В Сахалинской области участникам боевых действий и их близким оказывается всесторонняя помощь и поддержка. Будем работать над этим и дальше!», - отметил руководитель фракции в Сахалинской областной думе Алексей Плотников.

«В составе делегации Сахалинской области приняли участие в работе 22 съезда партии «Единая Россия». Этот съезд — важная платформа, где обсуждаются новые идеи и проекты, направленные на дальнейшее улучшение жизни наших граждан и процветание нашей страны.

Одним из основных вопросов стало уделение внимания участникам СВО и их назначение на руководящие посты партии с учетом их гражданской позиции и отношения к жизни. Вторым вопросом было развитие первичного звена партии, так называемых «первичек», и их более тесное взаимодействие с жителями для оперативного реагирования на проблемы и их решения.

Много слов благодарности было сказано в адрес волонтеров, необходимости дальнейшей работы.

Впереди нас ждет большая работа, и именно на съезде были заложены основы реализации программных инициатив», - отметила руководитель фракции «Единая Россия» в городской думе города Южно-Сахалинска, руководитель Региональной общественной приемной председателя Партии Д.А. Медведева Татьяна Рудакова.

«Приняла участие на XXII съезде Единой России. Выступления Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева продемонстрировали единство власти и партии в решении ключевых задач страны.

Поддержка участников СВО — не просто слова, а реальные действия: гуманитарная помощь, создание уникальной системы социальной защиты ветеранов, помощь семьям погибших.

Курс на социальную справедливость подтвержден заботой о социально уязвимых группах населения, пожилых людях, инвалидах. Принятие новых обязательств в Народную программу и расширение программы «Время Героев» — это залог будущего развития России.

Единая Россия действительно на острие борьбы за будущее страны, за ее суверенитет и благополучие граждан. Выступления вселяют уверенность в силе и стабильности России», - сказала член Федерального совета первичных отделений партии от Сахалинской области Екатерина Мещерекова.

«На XXII съезде партии «Единая Россия» действительно произошло множество значимых событий, и одной из ключевых тем стало рассмотрение положения о первичных отделениях партии.

Дискуссионная площадка «Первичное звено партии», прошедшая в преддверии съезда, позволила участникам глубже понять текущие вопросы и вызовы, стоящие перед первичным звеном.

Выступление секретаря Генсовета партии Владимира Якушева было ярким моментом, когда участники смогли обсудить важнейшие аспекты работы первичных отделений и выработать конкретные предложения.

Обработка около 400 предложений говорит о высокой активности и вовлеченности членов партии в этот процесс.

В ближайшие недели будет утверждено положение о первичных отделениях, которое откроет можности для более эффективной работы на местах. Важно, что при этом были также обсуждены меры стимулирования, такие как увеличение финансирования для проведения конкурса лучших проектов первичных отделений. Это позволит активизировать работу, поддерживать инициативы и привлекать больше людей в партию.

Федеральный Совет первичных отделений, выступающий конкурсной комиссией, станет важным инструментом для реализации задуманного. Уверен, что все эти изменения помогут укрепить связь с гражданами, повысить авторитет партии и создать благоприятные условия для реализации местных инициатив.

Я уверен, что такие инициативы способствуют не только развитию партийной структуры, но и улучшению качества жизни наших граждан. Вместе мы сможем достичь больших результатов!», - отметил секретарь сахалинского регионального совета первичных отделений Антон Вдовин.

«Владимир Путин поставил перед партией новые важные задачи. Они касаются обеспечения стабильного развития нашей страны на годы вперед, укрепления ее безопасности и суверенитета, достижения целей специальной военной операции.

На съезде «Единая Россия» внесла изменения в народную программу партии. Её привели в соответствие с указами Президента о национальных целях до 2030 и 2036 годов. В программе появилось новое направление – «Поддержка участников СВО и членов их семей», в него вошли 13 положений.

В Сахалинской области до 24 декабря будет проведена ротация регионального совета сторонников партии. В соответствии с обновленной политикой Партии принято решение ввести в новый состав Совета представителей военных структур, участников специальной военной операции. Такие изменения, безусловно, сыграют положительную роль в развитии института Сторонников, укрепят его, а также предоставят площадку для самореализации данной категории граждан.

На съезде была отмечена роль «Единой России» в помощи жителям новых регионов. Сначала спецоперации партия доставила 134 тысячи тонн гуманитарной помощи на освобожденные территории. Поистине, всенародной стала помощь жителям Белгородской и Курской областей. По инициативе Единой России разработано и принято более 130 федеральных законов по поддержке участников СВО и их семей.

В островном регионе ведется масштабная работа, направленная на помощь участникам специальной военной операции и членам их семей, также организована большая работа по сбору и отправке гуманитарной помощи как в зону СВО и на освобожденные территории, так и жителям Курской и Белгородской областей. Все больше людей присоединяются к самому важному делу наших дней, становятся нашими сторонниками. Уверен, Победа будет за нами!

«14 декабря Единая Россия провела XXII Съезд на площадке Национального центра «Россия». Партия приняла изменения в народную программу и Устав, обновила состав руководящих органов – в них вошли Герои СВО, которые на деле доказали свою преданность стране», - отметил Председатель регионального совета сторонников Партии в Сахалиснкой области Сергей Шаров.

На съезде особое внимание было уделено первичному звену Партии, это радует, ведь первичное отделение - это пространство для открытого диалога и обмена мнениями по актуальным вопросам. Вместе мы можем формировать конструктивные предложения и влиять на принимаемые решения», - сказал секретарь первичного отделения партии 18-го микрорайона Южно-Сахалинска Владислав Грохольский.