Новые очистные сооружения в Аниве начнут работу уже в следующем году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Аниве продолжается масштабное обновление коммунальной инфраструктуры. Новые очистные сооружения, производительностью 3 тысячи кубометров в сутки, позволят решить сразу несколько задач. Они обеспечат район рабочими местами и внесут существенный вклад в улучшение экологической обстановки в Анивском заливе,рассказали ТИА "Острова" в "РВК-Сахалин".
К середине декабря на территории строительной площадки выполнена разработка котлованов зданий и сооружений, устройство фундаментов под стойки ограждения, а также фундаментных плит регулирующего резервуара технологического здания и пожарных резервуаров, ведется монтаж металлоконструкций.
Всего по проекту будут возведены еще технологическое здание, административно-бытовой корпус, пожарные резервуары, очистные сооружения поверхностного стока, сливная станция на 4 места, площадка для хранения обезвоженного осадка, контрольно-пропускной пункт.
«Для Анивского района строительство новых очистных сооружений – это историческое событие. Объект принесет коммунальную стабильность жителям. Кроме того, по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко в регионе реализуется проект «Чистый залив Анива», а строительство новых очистных сооружений играет в нем немаловажную роль. Для нас, как для дотационного района, крайне важно участие инвестора. В районе в настоящее время строится ряд объектов коммунальной инфраструктуры и самый крупный из них взял на себя Росводоканал. Без концессионера мы бы с этим не справились», - отметила мэр Анивского района Светлана Швец.
Объект возводится в непосредственной близости к действующим очистным сооружениям, которые после запуска выведут из эксплуатации. Новые очистные имеют и уникальную особенность – там будет предусмотрена единственная на Сахалине сливная станция, позволяющая принимать жидкие бытовые отходы с домовладений, не подключенных к централизованной системе водоотведения.
При строительстве применяются современные энергоэффективные технологии и коррозионно-стойкие материалы. Согласно расчетам разработчиков, новые очистные сооружения будут эффективно работать минимум 45 лет.
Разработка проектно-сметной документации и возведение объекта в общей сложности занимает около двух лет. Строительство новых очистных сооружений канализации ведется в рамках государственно-частного партнерства: концессионное соглашение между Правительством Сахалинской области, администрацией Анивского района и группой компаний «Росводоканал» было заключено в декабре 2023 года. Стоимость объекта составляет более 1,5 млрд рублей.
«Очистные сооружения в Аниве – часть большого одноименного проекта. В который кроме того входят новые очистные сооружения и канализационно-насосные станции в селе Новотроицкое, напорные канализационные коллекторы от жилого комплекса «Зеленая Планета» до Новотроицкого протяженностью более 650 метров и самотечный коллектор от Троицкого до ЖК «Зеленая Планета» протяженностью более 3,2 километра. Реализация масштабного проекта возможна благодаря второму концессионному соглашению группы компаний Росводоканал, заключенному в рамках государственно частного партнерства», - рассказал генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.
По расчетам проектировщиков и экологов, при введении новых очистных сооружений в Аниве и Новотроицком в эксплуатацию (в 2025 и 2027 годах соответственно) показатели мутности очищенных стоков уменьшатся в 1 тысячу раз; сброс аммонийного азота (вещество, разрушающее фауну рек), уменьшится в 40 раз; а попадание в очищенную воду тяжелых металлов, а также небезопасных элементов (серы, марганца, фосфора) будет полностью исключено. Сброс очищенной воды будет соответствовать требованиям рыбохозяйственного назначения.
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