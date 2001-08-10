Сахалинцам расскажут, как не стать жертвой мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Семинар «День финансовой грамотности» для жителей и гостей островного региона пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 декабря. Начало в 15.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Эксперты сахалинского отделения ПАО «Сбербанк» поделятся советами, как сохранить свои сбережения и не стать жертвой мошенников. Они расскажут, какую информацию нельзя предоставлять по телефону и как действовать при подозрительных звонках. Также специалисты обсудят Программу долгосрочных сбережений, выбор надежного банка и защиту своих прав. Участники семинара узнают основные правила использования финансовых продуктов и услуг, основы безопасного инвестирования и методы, которые применяют мошенники для кражи денег.
Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.
Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: +7 (4242) 45-25-39; 45-25-40.
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