Тихоокеанское
информационное агентство
18 Декабря 2024
Сейчас 05:43
103,00|108,34|66,91
Из-за неубранного шасси на Камчатке самолёт вернулся в аэропорт
12:25, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам расскажут, как не стать жертвой мошенников

Сахалинцам расскажут, как не стать жертвой мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Семинар «День финансовой грамотности» для жителей и гостей островного региона пройдет в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 декабря. Начало в 15.00, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Эксперты сахалинского отделения ПАО «Сбербанк» поделятся советами, как сохранить свои сбережения и не стать жертвой мошенников. Они расскажут, какую информацию нельзя предоставлять по телефону и как действовать при подозрительных звонках. Также специалисты обсудят Программу долгосрочных сбережений, выбор надежного банка и защиту своих прав. Участники семинара узнают основные правила использования финансовых продуктов и услуг, основы безопасного инвестирования и методы, которые применяют мошенники для кражи денег.

Встреча пройдет в конференц-зале СахОУНБ. Вход свободный.

Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: +7 (4242) 45-25-39; 45-25-40.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?