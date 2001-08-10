Тихоокеанское
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18 Декабря 2024
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09:40, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Осиротевший медвежонок с Камчатки готовится к переезду в Москву

Осиротевший медвежонок с Камчатки готовится к переезду в Москву

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

 Малышка-медведица, на глазах которой самец загрыз её маму, готовится к переезду в Подмосковье. Пушистую сироту из Усть-Камчатска уже доставили в Елизовский зоопарк, сообщает ТК "41 Регион".

У нее подошел к концу карантин. В скором времени кроху приютит парк "Земля прайда". Сейчас идёт подготовка документов.

Как стало известно корреспондентам редакции "41 Регион", спасенный медвежонок - девочка. Несмотря на то, что её мама ценой собственной жизни защитила малышку, та успела получить тяжелые ранения от напавшего на них крупного медведя.

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