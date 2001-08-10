Тихоокеанское
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Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год

Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии № 22-68866-00363-Р от 26 ноября 2024 года.

Впервые география субсидируемых государством перелётов расширяется до 23 направлений. Рейсы Аэрофлота, на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2025 году:

- Москва и в обратном направлении: из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Калининграда.

- Красноярск — Хабаровск — Красноярск, Благовещенск — Красноярск – Благовещенск.

- Санкт-Петербург и обратно: из Иркутска и Калининграда.

- Хабаровск и обратно: из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска.

- Владивосток и обратно: из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.

Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО):

Направление

Тариф в одну сторону, руб.

Взрослый/руб.

Ребёнок от 2 до 12 лет/руб.

Владивосток — Москва

10 200

5 550

Магадан — Москва

10 200

5 400

Петропавловск-Камчатский — Москва

10 200

5 625

Хабаровск — Москва

10 200

5 400

Южно-Сахалинск — Москва

10 200

5 475

Якутск — Москва

9 200

5 250

Благовещенск — Москва

9 700

4 800

Анадырь — Москва

10 200

6 750

Улан-Удэ — Москва

9 200

4 650

Для оформления билета пассажирам необходимы документы:

- Общегражданский паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО.

- Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ, проставленной должностным лицом, с печатью МВД России и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8 к свидетельству о рождении. Также подтверждением гражданства РФ ребенка может являться паспорт гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребёнке, заверенные должностным лицом и печатью МВД России, или собственный заграничный паспорт (если таковой имеется).

 

Для льготных категорий граждан действуют специальные тарифы:

Направление

Тариф в одну сторону, руб.

Взрослый/руб.

Ребёнок от 2 до 12 лет/ руб.

Владивосток — Москва

7 400

5 550

Магадан — Москва

7 200

5 400

Петропавловск-Камчатский — Москва

7 500

5 625

Хабаровск — Москва

7 200

5 400

Южно-Сахалинск — Москва

7 300

5 475

Якутск — Москва

7 000

5 250

Анадырь — Москва

9 000

6 750

Благовещенск — Москва

6 400

4 800

Улан-Удэ — Москва

6 200

4 650

Горно-Алтайск — Москва

6 000

4 500

Хабаровск — Магадан

4 000

3 000

Хабаровск — Новосибирск

5 700

4 275

Хабаровск — Владивосток

1 800

1 350

Хабаровск — Красноярск

6 000

4 500

Хабаровск — Петропавловск-Камчатский

2 500

1 875

Хабаровск — Иркутск

3 000

2 250

Хабаровск — Южно-Сахалинск

1 000

750

Владивосток — Петропавловск-Камчатский

6 000

4 500

Владивосток — Южно-Сахалинск

1 500

1 125

Красноярск — Благовещенск

5 500

4 125

Санкт-Петербург — Иркутск

6 300

4 725

Калининград — Москва

3 800

2 850

Калининград — Санкт-Петербург

3 500

2 625

 

Воспользоваться субсидированными перевозками по льготным тарифам могут граждане Российской Федерации:

- в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);

- инвалиды I группы любого возраста;

- инвалиды с детства II и III группы;

- сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида;

- граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ порядке.

Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей и учащихся очной формы обучения ВУЗов Калининградской области:

Направление

Тариф в одну сторону, руб.

Взрослый/руб.

Ребёнок от 2 до 12 лет/ руб.

Калининград — Москва

3 800

2 850

Калининград — Санкт-Петербург

3 500

2 625

 

Для оформления билета пассажирам необходимы документы:

- Общегражданский паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в Калининградской области.

- Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ, проставленной должностным лицом, с печатью МВД России и свидетельство о регистрации по месту жительства в Калининградской области по форме №8 к свидетельству о рождении. Также подтверждением гражданства РФ ребёнка может являться паспорт гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребёнке, заверенные должностным лицом и печатью МВД России, или собственный заграничный паспорт (если таковой имеется).

- Для учащихся высших учебных заведений, расположенных на территории Калининградской области — общегражданский паспорт гражданина РФ и справка, подтверждающая статус учащегося очной формы обучения ВУЗа Калининградской области установленного образца.

При оформлении билетов на сайте Аэрофлота на этапе ввода данных о пассажире необходимо подтвердить место постоянной регистрации или статус льготной категории. Для этого потребуется загрузить сканированные копии или фотографии необходимых документов. Документы должны быть хорошего качества, без бликов и наличия посторонних предметов. Для подтверждения регистрации по месту жительства необходимо загрузить разворот соответствующих страниц паспорта. Информация о статусе проверки документов будет в течение 5 дней направлена на адрес электронной почты, указанный при бронировании авиабилета. Период оформления билета с момента бронирования — 7 дней (могут действовать ограничения, просим уточнять при бронировании).

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