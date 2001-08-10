Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии № 22-68866-00363-Р от 26 ноября 2024 года.

Впервые география субсидируемых государством перелётов расширяется до 23 направлений. Рейсы Аэрофлота, на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2025 году:

- Москва и в обратном направлении: из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Калининграда.

- Красноярск — Хабаровск — Красноярск, Благовещенск — Красноярск – Благовещенск.

- Санкт-Петербург и обратно: из Иркутска и Калининграда.

- Хабаровск и обратно: из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска.

- Владивосток и обратно: из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.

Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО):

Направление Тариф в одну сторону, руб. Взрослый/руб. Ребёнок от 2 до 12 лет/руб. Владивосток — Москва 10 200 5 550 Магадан — Москва 10 200 5 400 Петропавловск-Камчатский — Москва 10 200 5 625 Хабаровск — Москва 10 200 5 400 Южно-Сахалинск — Москва 10 200 5 475 Якутск — Москва 9 200 5 250 Благовещенск — Москва 9 700 4 800 Анадырь — Москва 10 200 6 750 Улан-Удэ — Москва 9 200 4 650

Для оформления билета пассажирам необходимы документы:

- Общегражданский паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО.

- Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ, проставленной должностным лицом, с печатью МВД России и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8 к свидетельству о рождении. Также подтверждением гражданства РФ ребенка может являться паспорт гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребёнке, заверенные должностным лицом и печатью МВД России, или собственный заграничный паспорт (если таковой имеется).

Для льготных категорий граждан действуют специальные тарифы:

Направление Тариф в одну сторону, руб. Взрослый/руб. Ребёнок от 2 до 12 лет/ руб. Владивосток — Москва 7 400 5 550 Магадан — Москва 7 200 5 400 Петропавловск-Камчатский — Москва 7 500 5 625 Хабаровск — Москва 7 200 5 400 Южно-Сахалинск — Москва 7 300 5 475 Якутск — Москва 7 000 5 250 Анадырь — Москва 9 000 6 750 Благовещенск — Москва 6 400 4 800 Улан-Удэ — Москва 6 200 4 650 Горно-Алтайск — Москва 6 000 4 500 Хабаровск — Магадан 4 000 3 000 Хабаровск — Новосибирск 5 700 4 275 Хабаровск — Владивосток 1 800 1 350 Хабаровск — Красноярск 6 000 4 500 Хабаровск — Петропавловск-Камчатский 2 500 1 875 Хабаровск — Иркутск 3 000 2 250 Хабаровск — Южно-Сахалинск 1 000 750 Владивосток — Петропавловск-Камчатский 6 000 4 500 Владивосток — Южно-Сахалинск 1 500 1 125 Красноярск — Благовещенск 5 500 4 125 Санкт-Петербург — Иркутск 6 300 4 725 Калининград — Москва 3 800 2 850 Калининград — Санкт-Петербург 3 500 2 625

Воспользоваться субсидированными перевозками по льготным тарифам могут граждане Российской Федерации:

- в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);

- инвалиды I группы любого возраста;

- инвалиды с детства II и III группы;

- сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида;

- граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ порядке.

Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей и учащихся очной формы обучения ВУЗов Калининградской области:

Направление Тариф в одну сторону, руб. Взрослый/руб. Ребёнок от 2 до 12 лет/ руб. Калининград — Москва 3 800 2 850 Калининград — Санкт-Петербург 3 500 2 625

Для оформления билета пассажирам необходимы документы:

- Общегражданский паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в Калининградской области.

- Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ, проставленной должностным лицом, с печатью МВД России и свидетельство о регистрации по месту жительства в Калининградской области по форме №8 к свидетельству о рождении. Также подтверждением гражданства РФ ребёнка может являться паспорт гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребёнке, заверенные должностным лицом и печатью МВД России, или собственный заграничный паспорт (если таковой имеется).

- Для учащихся высших учебных заведений, расположенных на территории Калининградской области — общегражданский паспорт гражданина РФ и справка, подтверждающая статус учащегося очной формы обучения ВУЗа Калининградской области установленного образца.

При оформлении билетов на сайте Аэрофлота на этапе ввода данных о пассажире необходимо подтвердить место постоянной регистрации или статус льготной категории. Для этого потребуется загрузить сканированные копии или фотографии необходимых документов. Документы должны быть хорошего качества, без бликов и наличия посторонних предметов. Для подтверждения регистрации по месту жительства необходимо загрузить разворот соответствующих страниц паспорта. Информация о статусе проверки документов будет в течение 5 дней направлена на адрес электронной почты, указанный при бронировании авиабилета. Период оформления билета с момента бронирования — 7 дней (могут действовать ограничения, просим уточнять при бронировании).