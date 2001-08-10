Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэрофлот открывает продажу субсидированных авиабилетов на 2025 год в соответствии с Решением о порядке предоставления субсидии № 22-68866-00363-Р от 26 ноября 2024 года.
Впервые география субсидируемых государством перелётов расширяется до 23 направлений. Рейсы Аэрофлота, на которые распространяется действие федеральной программы субсидирования в 2025 году:
- Москва и в обратном направлении: из Благовещенска, Анадыря, Магадана, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Горно-Алтайска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Якутска, Улан-Удэ, Калининграда.
- Красноярск — Хабаровск — Красноярск, Благовещенск — Красноярск – Благовещенск.
- Санкт-Петербург и обратно: из Иркутска и Калининграда.
- Хабаровск и обратно: из Магадана, Иркутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Новосибирска.
- Владивосток и обратно: из Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска.
Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО):
Направление
Тариф в одну сторону, руб.
Взрослый/руб.
Ребёнок от 2 до 12 лет/руб.
Владивосток — Москва
10 200
5 550
Магадан — Москва
10 200
5 400
Петропавловск-Камчатский — Москва
10 200
5 625
Хабаровск — Москва
10 200
5 400
Южно-Сахалинск — Москва
10 200
5 475
Якутск — Москва
9 200
5 250
Благовещенск — Москва
9 700
4 800
Анадырь — Москва
10 200
6 750
Улан-Удэ — Москва
9 200
4 650
Для оформления билета пассажирам необходимы документы:
- Общегражданский паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в ДФО.
- Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ, проставленной должностным лицом, с печатью МВД России и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8 к свидетельству о рождении. Также подтверждением гражданства РФ ребенка может являться паспорт гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребёнке, заверенные должностным лицом и печатью МВД России, или собственный заграничный паспорт (если таковой имеется).
Для льготных категорий граждан действуют специальные тарифы:
Направление
Тариф в одну сторону, руб.
Взрослый/руб.
Ребёнок от 2 до 12 лет/ руб.
Владивосток — Москва
7 400
5 550
Магадан — Москва
7 200
5 400
Петропавловск-Камчатский — Москва
7 500
5 625
Хабаровск — Москва
7 200
5 400
Южно-Сахалинск — Москва
7 300
5 475
Якутск — Москва
7 000
5 250
Анадырь — Москва
9 000
6 750
Благовещенск — Москва
6 400
4 800
Улан-Удэ — Москва
6 200
4 650
Горно-Алтайск — Москва
6 000
4 500
Хабаровск — Магадан
4 000
3 000
Хабаровск — Новосибирск
5 700
4 275
Хабаровск — Владивосток
1 800
1 350
Хабаровск — Красноярск
6 000
4 500
Хабаровск — Петропавловск-Камчатский
2 500
1 875
Хабаровск — Иркутск
3 000
2 250
Хабаровск — Южно-Сахалинск
1 000
750
Владивосток — Петропавловск-Камчатский
6 000
4 500
Владивосток — Южно-Сахалинск
1 500
1 125
Красноярск — Благовещенск
5 500
4 125
Санкт-Петербург — Иркутск
6 300
4 725
Калининград — Москва
3 800
2 850
Калининград — Санкт-Петербург
3 500
2 625
Воспользоваться субсидированными перевозками по льготным тарифам могут граждане Российской Федерации:
- в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет);
- инвалиды I группы любого возраста;
- инвалиды с детства II и III группы;
- сопровождающие инвалида I группы или ребёнка-инвалида;
- граждане, имеющие удостоверение многодетной семьи или иные документы, подтверждающие статус многодетной семьи в установленном нормативными правовыми актами субъектов РФ порядке.
Маршруты в рамках программы субсидированных перевозок для жителей и учащихся очной формы обучения ВУЗов Калининградской области:
Направление
Тариф в одну сторону, руб.
Взрослый/руб.
Ребёнок от 2 до 12 лет/ руб.
Калининград — Москва
3 800
2 850
Калининград — Санкт-Петербург
3 500
2 625
Для оформления билета пассажирам необходимы документы:
- Общегражданский паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства в Калининградской области.
- Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ, проставленной должностным лицом, с печатью МВД России и свидетельство о регистрации по месту жительства в Калининградской области по форме №8 к свидетельству о рождении. Также подтверждением гражданства РФ ребёнка может являться паспорт гражданина РФ родителя, в который внесены сведения о ребёнке, заверенные должностным лицом и печатью МВД России, или собственный заграничный паспорт (если таковой имеется).
- Для учащихся высших учебных заведений, расположенных на территории Калининградской области — общегражданский паспорт гражданина РФ и справка, подтверждающая статус учащегося очной формы обучения ВУЗа Калининградской области установленного образца.
При оформлении билетов на сайте Аэрофлота на этапе ввода данных о пассажире необходимо подтвердить место постоянной регистрации или статус льготной категории. Для этого потребуется загрузить сканированные копии или фотографии необходимых документов. Документы должны быть хорошего качества, без бликов и наличия посторонних предметов. Для подтверждения регистрации по месту жительства необходимо загрузить разворот соответствующих страниц паспорта. Информация о статусе проверки документов будет в течение 5 дней направлена на адрес электронной почты, указанный при бронировании авиабилета. Период оформления билета с момента бронирования — 7 дней (могут действовать ограничения, просим уточнять при бронировании).
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