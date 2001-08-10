К Новому году жители Сахалина отправили в зону СВО почти 3 тысячи посылок для бойцов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской области в рамках проекта «Сопричастность» и всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ продолжается сбор помощи для российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на территории Донбасса. Жители островного региона, желая поздравить своих героев с наступающим Новым годом и Рождеством, подготовили очередную партию груза. Почти три тысячи адресных посылок для солдат отправят в зону СВО в ближайшие дни.
«Жители Сахалина и Курил используют любую возможность, чтобы передать теплые слова и посылки из дома солдатам, защищающим новые регионы РФ. Поток отправлений, собранных с заботой и любовью, не иссякает круглый год. А в преддверии Нового года посылок стало еще больше, потому что каждая семья хочет поздравить своего героя с праздником. И сегодня волонтеры #МЫВМЕСТЕ подготовили к отправке 2767 адресных отправлений с личными вещами, продуктами питания, теплой одеждой и подарками для солдат. Первым же рейсом этот большой груз поедет в Донбасс. Помимо этого, сахалинские волонтеры, которые регулярно выезжают в зону СВО в составе гуманитарных миссий, везут большой объем посылок и подарков для мирных жителей освобожденных территорий. Новый год — это праздник, в который случается волшебство для каждого», — поделился директор Сахалинского молодежного ресурсного центра Александр Неустроев.
Общая масса укомплектованного груза - 24 тонны. Вместе с волонтерами посылки к отправке помогли подготовить студенты Политехнического колледжа СахГУ, представители узбекской диаспоры Сахалинской области и инструктор пункта отбора 2-го разряда города Южно-Сахалинска Восточного военного округа, старший сержант Дастонбек Сайдалиев.
«Помочь в таком добром деле для нас — вопрос чести. Там, в зоне СВО, каждый день рискуют жизнью наши товарищи. Они отдают долг родине за себя и за всех нас. Помочь с отправкой посылок — это самое малое, что мы можем сделать сейчас из чувства благодарности и уважения к героям СВО и их семьям, которые ждут домой своих близких», — подчеркнул военнослужащий.
Адресные грузы из Сахалинской области в регионы Донбасса отправляют несколько раз в месяц. Каждый житель островов может передать солдатам посылку с необходимыми вещами, письмо или открытку с теплыми пожеланиями. По поручению губернатора Валерия Лимаренко пункты сбора гуманитарной помощи и адресных отправлений организованы во всех муниципальных образованиях Сахалина и Курил.
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