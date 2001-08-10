После вмешательства прокуратуры в сахалинском селе провели освещение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На личный приём к прокурору Сахалинской области Вячеславу Шайбекову обратился житель Тымовского района с заявлением об отсутствии электрического освещения улично-дорожной сети в с. Восход, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской прокуратуре.

Заявитель указал, что отсутствие освещения создает угрозу безопасности дорожного движения, и условия для невозможности безаварийного передвижения по дорогам общего пользования.

По поручению руководителя надзорного ведомства прокуратура Тымовского района провела проверочные мероприятия, в ходе которых доводы заявителя нашли своё подтверждение.

В целях устранения нарушений закона, прокурором района руководителю органа местного самоуправления внесено представление, по результатам рассмотрения которого было произведено выделение финансовых средств, а также осуществлено проведение работ по освещению дороги общественного пользования электрическим освещением на протяжении 1 200 метров.