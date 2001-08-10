Трое юных жителей Поронайского района стали победителями в конкурсе иллюстраций

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Третий год «Сахалинский центр общественных коммуникаций» (АНО СЦОК), совместно с министерством образования Сахалинской области, реализует проект «Краеведение для школьников Сахалина и Курил».

В 2022 году в проекте участвовали два района - Невельский и Холмский, а в 2023 году присоединились Анива, Корсаков и Смирных.

Тогда же в 2023 году, распоряжением министерства образования, во всех районах области были сформированы рабочие группы по сбору краеведческих материалов для справочных пособий и «Сахалинской азбуки».

В течении полугода муниципальные рабочие группы собирали в своих районах уникальный краеведческий материал. Инициатором и региональным координатором этого процесса выступил АНО СЦОК. На завершающем этапе в работу активно включился Институт развития образования сахалинской области (ИРОСО).

Результаты этой работы в 2024-2025 учебном году легли в основу обучения краеведению во всех начальных классах Сахалина и Курил. К 1 сентября 2024 года учебные пособия в количестве более 28 тыс. экземпляров были распечатаны и отправлены во все школы Сахалинской области.

При подготовке учебных пособий, рабочие группы провели в детских садах и школах муниципальные этапы конкурса рисунков «Мой любимый район». Лучшие работы были отобраны в качестве иллюстраций для учебных пособий по краеведению и отправлены на выставку «Сахалин глазами детей» в историческом парке «Россия – моя история». Авторы отобранных комиссией рисунков награждаются дипломами и призами организатора проекта – автономной некоммерческой организации «Сахалинский центр общественных коммуникаций».

Сегодня в администрации Поронайского городского округа были награждены юные поронайские художники - победители конкурса иллюстраций к справочному пособию «Краеведение Сахалинской области» «Мой любимый район». Дипломами отметили Эмилию Мороз, Ладу Кимура и Кирилла Смольянова. Награды победителям вручила вице-мэр Поронайского городского округа Наталья Анисова.

Важно отметить, что проект «Краеведение для школьников Сахалина и Курил» реализован за счет поддержки и гранта правительства Сахалинской области.