Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2024
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13:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО обучаются захвату зданий

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО обучаются захвату зданий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, заключившие первые контракты с минобороны, осваивают захват зданий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащих поделили на две команды, первая группа имитировала противника. После получения координат подразделением разведки, военнослужащие второй группы выдвинулись в определенный район сосредоточения врага.

В дальнейшем, проникнув в здание через окно и подвальное помещение, штурмовые группы обучались передвижению на лестничных пролетах и прохождению коридоров.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой, вовремя проведения занятий использовались средства имитации, холостые боеприпасы и дымы.

Занятия проводились под руководством опытных инструкторов армейского корпуса, имеющим боевой опыт СВО.

По итогам проведения занятий, инструкторы дали общую оценку «хорошо», здания были захвачены без потерь.

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