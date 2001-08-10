На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО обучаются захвату зданий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа, заключившие первые контракты с минобороны, осваивают захват зданий, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащих поделили на две команды, первая группа имитировала противника. После получения координат подразделением разведки, военнослужащие второй группы выдвинулись в определенный район сосредоточения врага.

В дальнейшем, проникнув в здание через окно и подвальное помещение, штурмовые группы обучались передвижению на лестничных пролетах и прохождению коридоров.

Для создания обстановки максимально приближенной к боевой, вовремя проведения занятий использовались средства имитации, холостые боеприпасы и дымы.

Занятия проводились под руководством опытных инструкторов армейского корпуса, имеющим боевой опыт СВО.

По итогам проведения занятий, инструкторы дали общую оценку «хорошо», здания были захвачены без потерь.