Тихоокеанское
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11:27, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Учебный центр Сахалинэнерго стал лауреатом Всероссийского конкурса фотографий "Светлая профессия"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фотография «Тяжело в учении – легко в бою», автором которой является документовед Учебного центра «Сахалинэнерго» Ксения Мамасуева, стала лауреатом конкурса в номинации "Ученье - свет", рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.

Церемония награждения состоялась в Минэнерго России, диплом победителям конкурса вручала статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.

В финале фотоконкурса приняли участие более 600 фоторабот из 80 регионов России.

Лучшие фотографии вошли в экспозицию фотовыставки «Светлая профессия», которая будет представлена на значимых отраслевых мероприятиях страны.

Всероссийский конкурс фотографии в электроэнергетической отрасли «Светлая профессия» организован Ассоциацией «ЭРА России», Советом по профессиональным квалификациям в электроэнергетике (ЭСПК) и Центром развития коммуникаций ТЭК в целях популяризации рабочих и инженерных профессий, повышения престижа профессии энергетика, привлечения в отрасль квалифицированных специалистов

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