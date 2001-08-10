Учебный центр Сахалинэнерго стал лауреатом Всероссийского конкурса фотографий "Светлая профессия"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фотография «Тяжело в учении – легко в бою», автором которой является документовед Учебного центра «Сахалинэнерго» Ксения Мамасуева, стала лауреатом конкурса в номинации "Ученье - свет", рассказали ТИА "Острова" в энергетической компании.
Церемония награждения состоялась в Минэнерго России, диплом победителям конкурса вручала статс-секретарь – заместитель Министра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.
В финале фотоконкурса приняли участие более 600 фоторабот из 80 регионов России.
Лучшие фотографии вошли в экспозицию фотовыставки «Светлая профессия», которая будет представлена на значимых отраслевых мероприятиях страны.
Всероссийский конкурс фотографии в электроэнергетической отрасли «Светлая профессия» организован Ассоциацией «ЭРА России», Советом по профессиональным квалификациям в электроэнергетике (ЭСПК) и Центром развития коммуникаций ТЭК в целях популяризации рабочих и инженерных профессий, повышения престижа профессии энергетика, привлечения в отрасль квалифицированных специалистов
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