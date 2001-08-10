На Сахалине наградили победителей конкурса "Искусство быть здоровым"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Церемония награждения победителей литературного конкурса «Искусство быть здоровым» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 13 декабря. Гостями встречи стали студенты Сахалинского государственного университета и политехнического колледжа, волонтеры и читатели СахОУНБ, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.
По словам организаторов, на конкурс поступило более 30 заявок от авторов со всего региона. Это говорит о том, что тема здоровья и здорового образа жизни волнует многих людей и каждый участник хотел выразить свое мнение через художественное слово.
С приветственным словом выступила инициатор конкурса и руководитель Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. Она выразила благодарность региональному министерству культуры и архивного дела, и передала благодарственные письма от министра здравоохранения Владимира Кузнецова министру культуры Нонне Лаврик и начальнику отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры Сахалинской области Екатерине Хоменко за их вклад в развитие и укрепление общественного здоровья региона.
Далее советник отдела культурной политики и функционирования отрасли Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Наталья Милько поблагодарила организаторов, присутствующих, участников конкурса и идейных вдохновителей. Она подчеркнула, что конкурс объединил две разные сферы – культуру и здравоохранение, и в то же время через необычный формат донес информацию о важности сохранения здоровья в любом возрасте.
Призовые места распределились следующим образом.
В номинации «Рассказ»:
Диплом I степени – Анне Клепцовой (г. Южно-Сахалинск) за рассказ «Змея и ящерица»;
Диплом II степени – Лидии Зайцевой (г. Южно-Сахалинск) за рассказ «Правильный выбор»;
Диплом III степени – Елизавете Дворецкой (г. Южно-Сахалинск) за рассказ «В древнем лесу»;
В номинации «Стихотворения»:
Диплом I степени – Евгении Драковой (г. Долинск) за стихи «Сказка о питании деткам в назидание» из цикла «Сказки ЖОЗефины».
Диплом II степени – Екатерине Алексеенко (г. Южно-Сахалинск) за стихотворение «Упражняйся в счастье каждый день».
Диплом III степени – Лейле Конеевой (г. Южно-Сахалинск) за стихотворение «Быть здоровым – это важно!»
В номинации «Басня»:
Диплом II степени – Елене Сухонос (г. Южно-Сахалинск) за басню «Сложнейшее искусство».
Диплом II степени – Вячеславу Барамии (г. Южно-Сахалинск) за стихи «Про Свина».
Также были учреждены специальные номинации для трех работ и были поощрены:
«За творческий подход к раскрытию темы конкурса» Алину Морозову (г. Южно-Сахалинск) за рассказ «История одного желудка»;
«За образность и метафоричность» Богдана Швец (г. Южно-Сахалинск) за эссе «Две дороги».
«За нестандартный подход к раскрытию темы конкурса» Лану Земницкую (г. Южно-Сахалинск) за рассказ «Утренний сон».
Председатель жюри конкурса, член Союза писателей России Николай Тарасов отметил, что сегодня много людей пишут, начиная с юного возраста, потому что хотят делиться своими открытиями и впечатлениями. Однако, некоторые ограничиваются публикациями в социальных сетях, в то время как другие стремятся к развитию и совершенствованию своих навыков. Прозаик пригласил всех желающих присоединиться к литературному объединению «Лира», основанному в 1997 году, которое помогает развивать творческие способности.
В завершение встречи исполняющая обязанности Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Марина Волкова выразила благодарность всем участникам и поздравила команду организаторов с успешным проведением конкурса.
– Художественное слово способствует формированию здорового образа жизни, поощряет здоровые привычки и способствует развитию культуры здоровья. – отметила и.о. главы СахОУНБ.
Солистка дома культуры «Родина» Виктория Игнатова украсила мероприятие творческими номерами.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 02:02 Сегодня Донские маршруты: захватывающие речные круизы из Ростова
- 02:02 Сегодня Сварочные электроды оптом
14:46 12 Декабря На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке
09:06 13 Декабря В Сахалинской области бюджетникам увеличат зарплату
15:33 12 Декабря На Сахалине прошли региональные Рождественские чтения
14:38 13 Декабря Сахалинка прогулялась по магазинам с найденной банковской картой
- 08:03 20 Ноября Какие факторы формируют стоимость термопластавтомата
- 05:51 3 Декабря Холодильники ATLANT: преимущества и особенности
- 04:48 6 Декабря Промокоды для путешественников: как сэкономить на Trip.com, Яндекс Путешествии и Слетать
13:02 19 Ноября На Сахалине камеры начнут фиксировать нарушения водителями правил использования световых приборов
Выбор редакции
- 11:23 Вчера На Сахалине наградили победителей конкурса "Искусство быть здоровым"
- 15:04 13 Декабря На Сахалине готовят лыжные трассы в преддверии Российско-Китайских игр
- 11:48 13 Декабря В Южно-Сахалинске состоялась творческая встреча, посвященная дню рождения Невельского
- 15:33 12 Декабря На Сахалине прошли региональные Рождественские чтения
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?