На Сахалине наградили победителей конкурса

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Церемония награждения победителей литературного конкурса «Искусство быть здоровым» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 13 декабря. Гостями встречи стали студенты Сахалинского государственного университета и политехнического колледжа, волонтеры и читатели СахОУНБ, рассказали ТИА "Острова" в библиотеке.

По словам организаторов, на конкурс поступило более 30 заявок от авторов со всего региона. Это говорит о том, что тема здоровья и здорового образа жизни волнует многих людей и каждый участник хотел выразить свое мнение через художественное слово.

С приветственным словом выступила инициатор конкурса и руководитель Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова. Она выразила благодарность региональному министерству культуры и архивного дела, и передала благодарственные письма от министра здравоохранения Владимира Кузнецова министру культуры Нонне Лаврик и начальнику отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры Сахалинской области Екатерине Хоменко за их вклад в развитие и укрепление общественного здоровья региона.

Далее советник отдела культурной политики и функционирования отрасли Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Наталья Милько поблагодарила организаторов, присутствующих, участников конкурса и идейных вдохновителей. Она подчеркнула, что конкурс объединил две разные сферы – культуру и здравоохранение, и в то же время через необычный формат донес информацию о важности сохранения здоровья в любом возрасте.

Призовые места распределились следующим образом.

В номинации «Рассказ»:

Диплом I степени – Анне Клепцовой (г. Южно-Сахалинск) за рассказ «Змея и ящерица»;

Диплом II степени – Лидии Зайцевой (г. Южно-Сахалинск) за рассказ «Правильный выбор»;

Диплом III степени – Елизавете Дворецкой (г. Южно-Сахалинск) за рассказ «В древнем лесу»;

В номинации «Стихотворения»:

Диплом I степени – Евгении Драковой (г. Долинск) за стихи «Сказка о питании деткам в назидание» из цикла «Сказки ЖОЗефины».

Диплом II степени – Екатерине Алексеенко (г. Южно-Сахалинск) за стихотворение «Упражняйся в счастье каждый день».

Диплом III степени – Лейле Конеевой (г. Южно-Сахалинск) за стихотворение «Быть здоровым – это важно!»

В номинации «Басня»:

Диплом II степени – Елене Сухонос (г. Южно-Сахалинск) за басню «Сложнейшее искусство».

Диплом II степени – Вячеславу Барамии (г. Южно-Сахалинск) за стихи «Про Свина».

Также были учреждены специальные номинации для трех работ и были поощрены:

«За творческий подход к раскрытию темы конкурса» Алину Морозову (г. Южно-Сахалинск) за рассказ «История одного желудка»;

«За образность и метафоричность» Богдана Швец (г. Южно-Сахалинск) за эссе «Две дороги».

«За нестандартный подход к раскрытию темы конкурса» Лану Земницкую (г. Южно-Сахалинск) за рассказ «Утренний сон».

Председатель жюри конкурса, член Союза писателей России Николай Тарасов отметил, что сегодня много людей пишут, начиная с юного возраста, потому что хотят делиться своими открытиями и впечатлениями. Однако, некоторые ограничиваются публикациями в социальных сетях, в то время как другие стремятся к развитию и совершенствованию своих навыков. Прозаик пригласил всех желающих присоединиться к литературному объединению «Лира», основанному в 1997 году, которое помогает развивать творческие способности.

В завершение встречи исполняющая обязанности Сахалинской областной универсальной научной библиотеки Марина Волкова выразила благодарность всем участникам и поздравила команду организаторов с успешным проведением конкурса.

– Художественное слово способствует формированию здорового образа жизни, поощряет здоровые привычки и способствует развитию культуры здоровья. – отметила и.о. главы СахОУНБ.

Солистка дома культуры «Родина» Виктория Игнатова украсила мероприятие творческими номерами.