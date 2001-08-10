Тихоокеанское
информационное агентство
17 Декабря 2024
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10:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Автограф Уолта Диснея продают на Камчатке за 200 тысяч рублей

Автограф Уолта Диснея продают на Камчатке за 200 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Камчатском крае на продажу выставили автограф Уолта Диснея. Бумажный фрагмент с росчерком легендарного мультипликатора оценили в 200 тысяч рублей, пишет ИА "Кам 24".

Объявление появилось на портале Авито. Как утверждает автор, автограф был куплен во время поездки в парк развлечений «Диснейленд» в США. К автографу, оформленному в рамке с фотографией самого Диснея, прилагается сертификат соответствия.

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