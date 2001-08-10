Специалисты МЧС проверяют объекты, задействованные в IV Российско-Китайских играх
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С 8 по 14 января на территории Сахалинской области пройдут IV Российско-Китайские молодежные зимние игры 2025. В преддверии состязаний, сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Южно-Сахалинска проводят профилактические визиты по различным объектам, которые будут задействованы, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.
На мероприятиях осуществляется консультирование контролируемых лиц по вопросам:
- ведения необходимой документации;
- работоспособности системы пожарной сигнализации;
- наличия и исправности первичных средств пожаротушения;
Также сотрудники чрезвычайного ведомства проводят с руководителями объектов инструктажи, на которых напоминают об алгоритмах действий при пожаре и других происшествиях.
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