Тихоокеанское
информационное агентство
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16:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Специалисты МЧС проверяют объекты, задействованные в IV Российско-Китайских играх

Специалисты МЧС проверяют объекты, задействованные в IV Российско-Китайских играх

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 8 по 14 января на территории Сахалинской области пройдут IV Российско-Китайские молодежные зимние игры 2025. В преддверии состязаний, сотрудники территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Южно-Сахалинска проводят профилактические визиты по различным объектам, которые будут задействованы, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

На мероприятиях осуществляется консультирование контролируемых лиц по вопросам:

- ведения необходимой документации;

- работоспособности системы пожарной сигнализации;

- наличия и исправности первичных средств пожаротушения;

Также сотрудники чрезвычайного ведомства проводят с руководителями объектов инструктажи, на которых напоминают об алгоритмах действий при пожаре и других происшествиях.

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