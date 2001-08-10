Водозабор "Южный" на Сахалине построен уже на 45%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Строительство водозабора «Южный» завершено почти на половину. Новый водозабор — флагманский проект «РВК-Сахалин». Он станет самым крупным и современным объектом городской инфраструктуры в сфере водного коммунального хозяйства и обеспечит чистой водой 65 тысяч человек, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Строительство водозабора стало возможным благодаря государственно-частному партнерству и подписанному между правительством островного региона, администрацией Южно-Сахалинска и группой компаний Росводоканал концессионного соглашения. Напомним, оно предусматривает масштабную модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Южно-Сахалинска сроком на 49 лет.
Водозабор «Южный» — технологически сложный проект. Он предусматривает строительство 18 новых водозаборных скважин, из которых шесть будут иметь статус наблюдательных; накопителя сточных вод; двух резервуаров чистой воды; ливневых очистных сооружений; а также водопроводных сетей общей протяженностью 22 км.
Проектировать объект начали в 2022 году, к строительным работам приступили в 2023-м. В 2024 году пустырь в районе аэропорта Южно-Сахалинска превратился в активную строительную площадку с новой подъездной дорогой и мостом через реку Сусуя. Работы здесь идут без выходных.
На 100% уже выполнены устройство подъездной дороги, внутриплощадочных дорог и площадок, основания под ВНС-2 и резервуар чистой воды, периметрального вала. Монтаж металлоконструкций ВНС-2 завершен на 80%. На 90 % построены новые водопроводные сети и расконсервированы скважины.
Резервуары чистой воды, которые произвели специально для Сахалина, станут самыми крупными, которые когда-либо использовались в островном водном коммунальном хозяйстве. Объем каждого составляет 5 тысяч кубометров. Для их транспортировки задействованы 9 грузовых вагонов РЖД. Уже в декабре они прибудут на остров и будут смонтированы на объекте.
Кроме того, специально для строительства водозабора «Южный» впервые в России произвели насосы с уникальными конструктивными решениями - необходимый для островного объекта размер еще не был применен ни в одном аналогичном проекте в стране. Поэтому конструкторам пришлось расширить типоразмерный ряд имеющей продукции. Кроме того, новые насосы рассчитаны и на повышенную сейсмику островного региона.
Впереди предстоят работы по устройству внутриплощадочных сетей (сейчас они выполнены наполовину) и железобетонных конструкций подземных камер (степень готовности составляет 75%). Затем строителям предстоит кропотливый процесс пуско-наладки оборудования. Воду потребителям новый водозабор даст уже в 2025 году.
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