Тихоокеанское
информационное агентство
13 Декабря 2024
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12:29, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине пулеметчики обучаются уничтожению живой силы противника

На Сахалине пулеметчики обучаются уничтожению живой силы противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине пулеметчики армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) обучаются уничтожению живой силы условного противника, рассказали ТИА "Осрова" в пресс-службе ВВО.

На полигоне «Троицкий» военнослужащие армейского корпуса сначала изучили тактико-технические характеристики пулемета Калашникова, порядок сборки и не полной разборки оружия.

В ходе стрельб военнослужащие поразили более 50 мишеней.

Выполнению упражнений стрельб на полигоне предшествовала тщательная теоретическая подготовка личного состава, каждый из военнослужащих изучил требования безопасности на занятиях по огневой подготовке.

Под руководством опытных инструкторов, занятия по огневой подготовке проходят ежедневно в дневное и ночное время суток.

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