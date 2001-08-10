Валерий Лимаренко и члены правительства Сахалинской области осуществят новогодние мечты юных островитян
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Глава региона и члены правительства Сахалинской области приняли участие во всероссийской акции «Ёлка желаний». Валерий Лимаренко и его команда сняли с новогодней ёлки письма с желаниями детей.
- Наступает Новый год, и в каждой семье должна быть радость. У каждого она разная. Студенты заканчивают сессию, ребятишки заканчивают первое полугодие и радуют родителей хорошими отметками. У каждого человека есть какие-то мечты, которые он загадывает в новом году. Мать загадывает желание, чтобы не болели дети, чтобы все были в хорошем настроении, чтобы вспоминали старшее поколение бабушек и дедушек. И, конечно же, должны сбываться мечты. И мы с коллегами будем исполнять желания наших маленьких сахалинцев и курильчан, - отметил Валерий Лимаренко.
Главе региона достался шар от 8-летней Марины. Девочка мечтает побывать на параде 9 мая в Москве. Ее желание будет исполнено. А в канун нового года островитянка найдет сладкий подарок.
10-летняя Дарья хочет получить интерактивный глобус. Ее желание исполнит председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.
- Акция «Елка желаний» стала такой популярной, потому что она приносит радость не только детям, но и взрослым. Новый год – всегда сказка. Дети от этого праздника ждут чуда. В каждом шарике на нашей елке – мечта юного жителя области. Мы, взрослые участники акции, получаем возможность исполнить детские желание и почувствовать себя волшебниками, подарить настоящее новогоднее настроение окружающим, - сказал Алексей Белик.
Елена Касьянова, председатель Сахалинской областной Думы, исполнит желание Дарьи 12 лет. Девочка мечтает получить на новый год игрушку.
- Новый год – прекрасное время, когда каждый может стать волшебником и подарить детям сказку. Сегодня я с радостью приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний», которая стартовала в Сахалинской области. Уже много лет этот проект приносит радость детям и доказывает, что чудеса возможны благодаря доброте и отзывчивости людей, - добавила Елена Касьянова.
Всего члены регионального правительства осуществят желания 10 юных островитян. В открытках с пожеланиями – микроскоп, велосипед, коньки, конструкторы и куклы.
Отметим, акция «Ёлка желаний» проводится с 2018 года по всей России и каждый год объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела. Желания участников акции, размещенные на сайте елкажеланий.рф, исполняют представители органов власти, бизнеса и граждане, которые хотят присоединиться к благотворительному проекту. В этом году всероссийская акция проводится под эгидой «Движения Первых».
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