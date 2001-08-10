11 процентов сахалинцев помнят не только номер своего автомобиля, но и VIN-номер
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Автомобильный сайт Дром провел опрос, в результате которого выяснилось, что подавляющее большинство водителей помнят госномер своего автомобиля — таких оказалось 78%. «Вроде бы» помнят и «не помнят» номер своей машины по 8% опрошенных. Ещё 6% респондентов знают на память даже VIN-номер или номер кузова своей машины.
Более 11% жителей Сахалина кроме госномера помнят также номер кузова своего авто. Более 8% сказали, что сомневается помнят ли точный номер своей машины и только 1% ответил, что не помнят его вообще. Наизусть знают госномер своего автомобиля более 78% водителей региона.
Среди водителей регионов Дальнего Востока лучше всех номер кузова помнят на Камчатке — 12%, а не запоминают эти данные чаще всего автовладельцы Бурятии и Якутии — по 4% опрошенных. Лучше всех из дальневосточников знают свой госномер водители Якутии — 82%.
Жители Кавказа, Дальнего Востока и Сибири чаще других помнят идентификационный номер кузова своего авто, таких 9% и по 7% соответственно. Реже всех знают VIN/номер водители из Нижегородской области (2%) и Хакасии (2%).
Водители Северной столицы чаще москвичей ответили, что помнят номер своей машины, 80% и 78% соответственно. При этом, больше автовладельцев Москвы (7%) знают наизусть VIN/номер кузова, чем водители из Санкт-Петербурга (5%).
Реже всего госномер своей машины помнят водители Волгоградской (13%) и Воронежской (12%) областей.
Участники опроса отмечают, что помнят госномера своих прошлых автомобилей. «Помню номера двух предыдущих машин», — поделился один из участников опроса, с ним согласилось почти 300 посетителей сайта Дром. «Я помню номера всех своих семи машин», — написал другой автовладелец. Респонденты отмечали, что помимо своего номера помнят еще номера друзей и знакомых: «Не только свой, но и номера своих знакомых, так их только и узнаю при встрече на дорогах».
Автовладельцы в комментариях также поделились методами как запоминают номера машин. «Все номера запоминал как аббревиатуру, а цифры сами собой запоминаются», — поясняет другой водитель.
Среди участников опроса были комментарии по использованию порядка символов госномера машины: «Номера двух машин использую как код для входа в мобильный банк».
Всероссийский опрос проводился со 2 декабря по 10 декабря 2024 года среди пользователей сайта Дром. В нем приняло участие 13 тысяч человек.
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