ВТБ и Третьяковская галерея отправляют 1 000 памятных открыток в ведущие музеи и СМИ мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многолетние партнеры – ВТБ и Государственная Третьяковская галерея – запустили акцию, приуроченную к выставке «Передвижники» и открытию нового корпуса музея на Кадашевской набережной в Москве. Одна тысяча памятных открыток будет отправлена в 500 ведущих художественных галерей и наиболее крупных музеев из 52 стран мира и в 500 средств массовой информации, работающих в 107 странах, как символ значимости непрекращающегося культурного диалога с Россией в международном пространстве.

«Третьяковская галерея – главный музей национального искусства России, отражающий его уникальный вклад в мировую культуру. Мы гордимся самобытным гением русских художников, он вносит весомый вклад в формирование национальной культурной идентичности. ВТБ много лет поддерживает проекты по популяризации культуры внутри страны и за рубежом, и каждый раз мы вдохновляемся богатым наследием России. В предновогоднее время мы рассказываем о нашем проекте самым авторитетным коллегам по всему миру и приглашаем их в новую сокровищницу Третьяковской галереи», – сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

Идея проекта продолжает традиции передвижников XIX века, которые стремились сделать искусство доступным каждому, независимо от его статуса или местонахождения. Для этого они устраивали выставки изобразительного искусства по всей России. Проект придает этой миссии международный масштаб, говоря о ценности искусства вне рамок и границ: через открытки банк ВТБ и Третьяковская галерея приглашают мир к культурному диалогу – такой символический жест призван напомнить о роли искусства как универсального языка для коммуникации.

Памятная открытка создана иллюстратором Анной Васильевой, известной своими работами для детских книг и афиш театров, легким и непосредственным стилем рисунка. В 2021 году она вошла в шорт-лист крупнейшей международной премии World Illustration Awards. Учитывая, что у Третьяковской галереи довольно обширная география зданий и филиалов в столице, сюжет для открытки сложился сам собой – показать расположение нового здания относительно всех остальных филиалов на карте Москвы – а точнее, района Якиманка, где сосредоточено большинство построек. Таким образом, у посетителей первой выставки в новом здании остался на память сувенир, напоминающий о посещении не только знаковой экспозиции, но и нового здания музея, открытие которого после почти 20 лет строительства стало историческим событием в культурной жизни России.

«В 2024 году мы представляем центральный выставочный проект года Государственной Третьяковской галереи – выставку «Передвижники». Товарищество передвижных художественных выставок за 50 лет существования охватило просветительской практикой несколько десятков городов Российской империи, оказало огромное влияние на формирование эстетических потребностей широкой публики. Продолжая традиции, заложенные мастерами-живописцами той эпохи, и вдохновившись их просветительскими идеями, мы расширяем нашу аудиторию и приглашаем посетить выставку в новом корпусе Государственной Третьяковской галереи жителей не только России, но и мира», – говорит куратор выставки «Передвижники» Татьяна Юденкова.

___________________

Справка

Социальная ответственность – одно из важных направлений деятельности ВТБ на протяжении многих лет. В рамках программы «Культурная страна» банк активно сотрудничает с ключевыми культурными учреждениями страны, поддерживает их проекты и реализует собственные инициативы. ВТБ входит в состав Совета попечителей Третьяковской галереи с 2002 года и спонсирует ключевые выставки музея. При поддержке банка в галерее прошли уникальные выставки Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Марка Шагала, Натальи Гончаровой, Николая Ге, Исаака Левитана, Ильи Репина, Николая Рериха и другие.

В Государственной Третьяковской галерее при поддержке банка ВТБ с 30 октября 2024 года до 6 апреля 2025 года проходит масштабная экспозиция, посвященная творческой деятельности художников – членов и экспонентов Товарищества передвижных художественных выставок, традиционно их называют передвижниками. Выставка посвящена 155-летию со дня основания Товарищества.