В Сахалинской области бюджетникам увеличат зарплату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

12 декабря в областной думе прошло обсуждение проекта закона о бюджете Сахалинской области на 2025 и плановый период 2026 - 2027 годов. В ходе заседания обсудили индексацию заработной платы бюджетников, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по труду и занятости населения.

"Правительством Сахалинской области принято решение увеличить заработную плату работников бюджетной сферы региона на 13,5 процентов с 1 января 2025 года. В отношении работников муниципальных учреждений аналогичные решения будут приняты в муниципальных образованиях области", – прокомментировала Татьяна Бабич, руководитель агентства по труду и занятости населения Сахалинской области.

Отметим, что зарплата работников бюджетной сферы Сахалинской области индексируется ежегодно. С 1 января 2024 года увеличение заработной платы составило 10%.