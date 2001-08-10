На трех участках дорог в Сахалинской области снежный накат
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Госавтоинспекции Сахалинской области ТИА "Острова" рассказали об актуальной информации о состоянии дорог на территории региона на утро 13 декабря.
На автомобильной дороге «Южно-Сахалинск - Холмск» (38 - 88 км) местами снежный накат, производится обработка проезжей части.
Погодные условия: Холмск - без осадков.
На автомобильной дороге «Южно-Сахалиснк - Оха» (754 - 854 км) местами снежный накат, производится обработка проезжей части.
Погодные условия: Ноглики, Оха - без осадков.
На автомобильной дороге «Александровск-Сахалинский - Тымовское» (5 - 46 км) снежный накат, произведена обработка проезжей части.
Погодные условия: без осадков.
Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения и не забывайте о безопасности!
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