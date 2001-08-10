Первые паспорта вручили 14-летним жителям Южно-Сахалинска в День Конституции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске уже стало доброй традицией вручать паспорта в торжественной обстановке, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
В актовом зале исторического парка «Россия - Моя история» свой главный и основной удостоверяющий личность документ и памятные подарки получили сахалинские школьники, достигшие 14-летнего возраста и отличившиеся в учебе, спорте, творчестве и общественной деятельности. Главный документ 23 школьникам областного центра вручил мэр города Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
С напутственным словом обратился и Юрий Харченко, начальник УМВД РФ по городу Южно-Сахалинску, полковник полиции. Он напомнил юным гражданам, что иметь паспорт Российской Федерации не только почетно, но и большая ответственность. А также поздравил родителей и учителей с воспитанием достойного поколения, пожелал не останавливаться на достигнутом и добиваться новых успехов. Отдельные слова благодарности он также выразил родителям, тренерам и педагогам, которые воспитали достойную и целеустремленную молодёжь.
Торжественное мероприятие закончилось музыкальным подарком и общей фотосессией.
Церемония вручения первых паспортов проходила под эгидой Всероссийской акции «Мы граждане России», которая приурочена ко Дню Конституции.
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