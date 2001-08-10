Сотрудники южно-сахалинского аэровокзала провели экскурсию для студентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудники главной воздушной гавани региона провели экскурсию для студентов первого курса Южно-Сахалинского педагогического колледжа. Ранее такой практики не было. Молодые люди попадали в авиатерминал только на второй год обучения – на стажировку. До этого знакомились с производственными процессами лишь в теории, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Углублённую профориентационную программу аэровокзальный комплекс разработал по просьбе преподавательского состава колледжа. Этой осенью осваивать авиационные специальности по направлению «Сервис на воздушном транспорте» начали 40 студентов. Большинство из них представление о работе в аэропорту имели разве что по репортажам и фильмам. В авиагавани их познакомили с устройством и функциями ключевых служб: производственно-диспетчерской, транспортной (авиационной) безопасности, организации пассажирских перевозок, наземного обслуживания и развития производственной системы и качества.

- Первый год наши первокурсники в ускоренном режиме осваивают программу 10 и 11 классов, - рассказала заведующая направлением подготовки «Сервис на воздушном транспорте» Южно-Сахалинского педагогического колледжа Анна Лещенко. - Они изучают русский язык, литературу, математику и физику. Эти предметы максимально общие. Всё, что связано с авиацией мы будем осваивать чуть позже. Конечно, мы стараемся рассказывать ребятам о профессиях, но подобного опыта как сегодня у нас не было. Благодарны аэровокзалу «Южно-Сахалинск» за возможность изнутри посмотреть, как устроены производственные процессы в воздушной гавани.

Во время экскурсии специалисты рассказали о том, как проходит их рабочий день, какие вопросы им приходится решать и какое оборудование при этом использовать. Так, инспекторы по досмотру объяснили студентам, для чего багаж и ручную кладь на входе в терминал пропускают через интроскоп. С помощью рентгеновских лучей аппарат просвечивает предметы, создаёт проекцию их внутренней структуры. Не прикасаясь к вещам, специалисты легко вычисляют запрещённые к провозу элементы.

Агенты по обслуживанию пассажиров подробнее остановились на том, какие программы они применяют, чтобы оформить человека на рейс, и каким образом передают данные в производственно-диспетчерскую службу. Для этого аэровокзал оборудован автоматизированными стойками регистрации. Их в общей зоне – 24. Уже в стерильной студенты проследили за тем, какую технику применяют для обслуживания самолётов на перроне.

Следующая профориентационная экскурсия для юных авиаторов пройдёт во второй половине декабря. В 2025 году подобные встречи с первокурсниками станут регулярными. Более того, сотрудники аэровокзала готовы проводить выездные лекции и участвовать в образовательном процессе активнее.