На Сахалине с военнослужащими армейского корпуса Восточного военного округа стартовали занятия по инженерной подготовке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На полигоне армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) «Троицкий», стартовали занятия по инженерной подготовке с военнослужащими мотострелковых подразделений, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Во время теоретических занятий обучаемые изучают основы инженерного дела, различные виды заграждений. Отдельная и самая объёмная тема теоретической части занятий уделена инженерным боеприпасам их классификации, а также способам установки и обнаружения.

В ходе практических занятий военнослужащие изучают способы установки противопехотных и противотанковых мин, а также методы их обезвреживания.

Особое внимание инструкторы уделяют способам установки и маскировки минно-взрывных заграждений, которые использует противник в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Занятия по инженерной подготовке с военнослужащими мотострелковых подразделений армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят с учётом опыта полученного в зоне проведения СВО.