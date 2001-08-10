На Сахалине состоялась конференция об изменениях трудового законодательства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине состоялась конференция об изменениях трудового законодательстваНа интенсиве рассмотрели актуальные и спорные вопросы практического применения Трудового кодекса РФ с учетом предстоящих нововведений в 2025 году.

– В последние годы произошло множество законодательных изменений, связанных с увеличением штрафов за нарушение норм по персональным данным и трудовым отношениям. Эти изменения требуют внимательного анализа и адаптации. Каждая компания должна учитывать ключевые изменения, которые могут существенно повлиять на её работу. Главный тренд – это не допустить нарушения законодательства и обеспечить безопасность вашей компании, – отметил спикер Александр Зуйков.

Участники обсудили отмену моратория на плановые проверки, изменения в оплате сверхурочной работы, реформу закона о занятости населения и другие важные вопросы.

– У меня большой опыт работы в кадровой сфере, и мне это действительно интересно как индивидуальному предпринимателю, так и специалисту в данной области. Мы обязаны строго соблюдать все трудовые права и гарантии, а также быть всесторонне подготовленными. Трудовое законодательство с каждым годом совершенствуется в интересах защиты прав работников, что подчеркивает важность нашей работы, – рассказала участница Ольга Медведь.