Тихоокеанское
информационное агентство
12 Декабря 2024
Сейчас 19:31
103,27|108,56|66,91
В Анивском районе произошло лобовое столкновение
11:37, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине состоялась конференция об изменениях трудового законодательства

На Сахалине состоялась конференция об изменениях трудового законодательства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине состоялась конференция об изменениях трудового законодательстваНа интенсиве рассмотрели актуальные и спорные вопросы практического применения Трудового кодекса РФ с учетом предстоящих нововведений в 2025 году.

– В последние годы произошло множество законодательных изменений, связанных с увеличением штрафов за нарушение норм по персональным данным и трудовым отношениям. Эти изменения требуют внимательного анализа и адаптации. Каждая компания должна учитывать ключевые изменения, которые могут существенно повлиять на её работу. Главный тренд – это не допустить нарушения законодательства и обеспечить безопасность вашей компании, – отметил спикер  Александр Зуйков.

Участники обсудили отмену моратория на плановые проверки, изменения в оплате сверхурочной работы, реформу закона о занятости населения и другие важные вопросы.

– У меня большой опыт работы в кадровой сфере, и мне это действительно интересно как индивидуальному предпринимателю, так и специалисту в данной области. Мы обязаны строго соблюдать все трудовые права и гарантии, а также быть всесторонне подготовленными. Трудовое законодательство с каждым годом совершенствуется в интересах защиты прав работников, что подчеркивает важность нашей работы, – рассказала участница Ольга Медведь.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?