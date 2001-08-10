На Сахалине готовят волонтеров финансового просвещения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Второй поток студентов Сахалинского государственного университета приступил к изучению специального курса по финансовой грамотности. Эксперты регионального Отделения Банка России за несколько месяцев помогут первокурсникам стать волонтерами финансового просвещения, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России.
Ряды будущих волонтеров пополнили студенты направления «экономическая безопасность» СахГУ. Курс обучения состоит из лекций по финансовой грамотности и занятий, направленных на развитие навыков публичных выступлений. Полученными знаниями о грамотном финансовом планировании и о том, как защититься от мошенников, ребята будут делиться с другими жителями Сахалинской области.
«Первый поток студентов направления "экономическая безопасность" мы обучили в прошлом году. Ребята стали полноценными волонтерами финансового просвещения и активно помогают нам в проведении городских мероприятий по финансовой грамотности. После обучения студенты из второго потока присоединятся к волонтерской команде», — отметила главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Елена Глен.
После обучения волонтеры смогут принимать участие в мероприятиях по финансовой грамотности в качестве лекторов, игротехников и организаторов. Предполагается, что к мероприятиям по финансовой грамотности новые волонтеры подключатся весной следующего года.
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